[내일날씨]출근길 안개주의…기온 평년수준, 아침엔 영하

18일 아침 출근길엔 짙은 안개가 끼겠다.

이날 기상청에 따르면 18일 새벽부터 오전까지 강원내륙과 호남내륙엔 가시거리를 200ｍ 미만으로 떨어뜨리는 짙은 안개가 끼겠다. 나머지 지역엔 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 낄 전망이다.

서울 중구 남산에서 바라본 도심에 자욱한 안개가 끼어 있다. 강진형 기자

기상청은 "강과 호수, 골짜기에 인접한 곳에는 안개가 더 짙게 끼겠다"며 "기온이 낮은 지역은 지면에 안개가 얼어붙으면서 길이 빙판이 되거나 도로에 살얼음이 끼겠으니 주의해야 한다"고 짚었다.

미세먼지는 전국이 '좋음' 또는 보통' 수준이겠지만, 서울과 경기는 새벽까지, 강원영서·충북·영남은 오전까지 '나쁨' 수준으로 짙겠다.

18일 기온은 평년기온보다 높은 수준을 유지하겠지만, 아침에는 영하까지 떨어질 전망이다. 17일과 비교하면 아침 기온이 하루 새 5∼10도 낮아지겠으니 주의가 필요하다.

전국 아침 최저기온은 -6∼4도, 낮 최고기온은 5∼14도일 것으로 예상된다. 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -2도와 7도, 인천 -2도와 6도, 대전 -3도와 9도, 광주 0도와 11도, 대구 -1도와 11도, 울산 1도와 13도, 부산 4도와 14도다.





동해안에 너울이 유입돼 높은 물결이 강하게 밀려오겠다. 동해중부해상에 17일 밤까지, 동해남부북쪽해상에 18일 새벽까지 바람이 시속 30∼60㎞(9∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ로 높게 일겠다. 이에 따라 항해나 조업 시 유의가 필요하다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

