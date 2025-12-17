여주시의회, 제78회 정례회 마무리…2026년 예산 1조449억 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여주시의회, 사실상 마지막 정례회 폐회

조례안 32건·예산안 등 50개 안건 심의·의결

여주시장 재의요구 조례안 3건 ‘최종 부결'

경기 여주시의회(의장 박두형)가 지난 11월 25일부터 12월 17일까지 23일간 진행된 '제78회 여주시의회 제2차 정례회' 일정을 모두 마치고 폐회했다.

여주시의회(의장 박두형)가 지난 11월 25일부터 12월 17일까지 23일간 진행된 '제78회 여주시의회 제2차 정례회'를 개최하고 있다. 여주시의회 제공

이번 정례회는 제4대 여주시의회의 마지막 정례회로, 2026년도 본예산안 심의를 비롯해 의원발의 조례안 16건, 집행부 제출 조례안 16건, 동의안 5건 등 총 50건의 안건을 처리하며 내년도 시정 운영의 기틀을 마련했다.

조례등심사특별위원회(이상숙 위원장)에서는 의원발의 및 집행부 제출 조례안 등 총 32건의 조례안에 대해 심도 있는 심사를 진행한 결과, '여주시 도시계획 조례 일부개정조례안' 등 4건은 부결, 6건은 수정가결했으며 나머지 안건은 원안가결했다.

공유재산관리계획심사특별위원회(유필선 위원장)에서는 '2026년도 정기분 공유재산 관리계획안'을 심사해 여주시 독립운동기념관 건립, 굴암리 주차환경 개선사업, 여주한글시장 아케이드 설치사업, 세종대왕면 기초생활 거점조성사업 등 4건의 신규 취득 계획을 원안가결했다.

예산결산특별위원회(경규명 위원장)에서는 2025년도 제5회 추가경정예산안 및 제1차 수정예산안, 2026년도 예산안, 2026년도 기금운용계획안에 대해 심사했다. 2025년도 제5회 추가경정예산안은 기정예산 대비 2.63% 증가한 약 315억6900만원이 증액 편성됐다. 2026년도 예산안은 전년도 예산 대비 6.53% 증가한 총 1조449억8800만원 규모로 편성된 가운데 일반회계 14건에 대해 8억10만9000원을 삭감하는 수정안을 반영해 의결됐다.

이번 제3차 본회의에서는 여주시의회에서 의결한 조례안에 대해 여주시장이 재의요구한 ▲여주시 1인가구 지원 조례안 ▲여주시 체육시설 설치와 운영에 관한 조례 일부개정조례안 ▲여주시 농어민 기회소득 지원 조례 일부개정조례안 등 3건의 안건이 상정됐다. 해당 안건들은 본회의에서 표결에 부쳐졌으며, 표결결과 출석의원 3분의 2 이상의 찬성을 얻지 못함에 따라 부결됐다.





박두형 여주시의회 의장이 17일 지난 11월 25일부터 12월 17일까지 23일간 진행된 '제78회 여주시의회 제2차 정례회'를 진행하고 있다. 여주시의회 제공

박두형 의장은 폐회사를 통해 "이번 제78회 제2차 정례회는 제4대 여주시의회의 마지막 정례회로서 의미가 크다"며 "임기 종료 시점까지 초심을 잃지 않고 시민의 삶의 질 향상과 여주시의 균형 발전을 위해 의회의 역할과 책임을 충실히 수행하겠다"고 밝혔다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

