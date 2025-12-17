기아, '소상공인 일상에 담긴 PV5' 다큐멘터리 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미술감독부터 택배기사까지 PV5 활용

기아는 '더 기아 PV5'를 실질적인 사업에 활용하는 내용을 담은 다큐멘터리 '일상 모든 질문에 대한 단 하나의 답 더 기아 PV5'를 공식 유튜브 채널에 공개했다고 17일 밝혔다.

다양한 소상공인의 업무 현장을 담아 그들이 직면한 고충을 짚어보고, PV5가 제공할 수 있는 해결 방안을 제시하는 콘텐츠다.

첫 번째 에피소드는 PV5 패신저와 카고 모델의 감각적인 디자인과 공간 효율성을 중심으로 다뤘다. 미술감독, 의류 디자이너, 농장운영자 등이 출연해 각자 업무 환경에서 필요한 기능들을 PV5가 어떻게 충족시킬 수 있는지 소개한다.

두 번째에선 주행거리와 경제성을 집중 조명한다. 장거리 운행이나 다량의 적재가 필요한 소상공인의 실질적인 고민을 방충망 시공업자, 청소업체 운영자, 택배기사, 누수탐지업체 운영자 등이 출연해 나눈다. 각 편은 약 8분 분량이다.

기아는 PV5 구매 고객을 위한 다양한 혜택을 제공하고 있다. 12월 출고 개인 및 개인사업자 고객에게는 40만원 상당의 'PV5 유틸리티 지원금'을 제공하며, 12월 계약 후 내년 1분기 내 출고하는 PV5 포함 기아 전기차(EV) 전차종 개인·개인사업자 고객에게는 10만원의 'EV 계약금 지원' 혜택도 함께 제공한다.





기아 관계자는 "소상공인의 삶에 PV5가 어떻게 도움을 줄 수 있는지 선보이기 위해 다큐멘터리를 제작했다"며 "고객 니즈를 충족하고 궁금증을 해결할 수 있는 다양한 콘텐츠를 지속 선보일 것"이라고 했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

