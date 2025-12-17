UAM 시대 눈앞에… 서울시, 한강 중심 'S-UAM' 준비 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부 정책 조정에도'S-UAM' 예정대로

사업전략 4→3단계 재정립… "압축 추진"

기체인증 즉시 '한강' 무대 시범운항 착수

서울시가 '서울형 도심항공교통(S-UAM)' 구축에 속도를 낸다. 정부가 기체 인증 지연 등의 이유로 국내 상용화 목표를 2028년으로 미뤘지만 시는 시범운항 착수 등 사업전략 조정을 통해 사전 준비에 나서겠다는 방침이다.

17일 서울시는 지난해 내놓은 '서울형 UAM 청사진'에 맞춰 'S-UAM' 시범운항 준비를 본격화한다고 밝혔다.

앞서 정부는 지난 8월 국내 상용화 목표를 2028년으로 순연하고 비도심 지역에서 충분한 실증을 거친 뒤 단계적으로 도심에 진입하는 방향으로 K-UAM 정책을 조정했다. 배경에는 전 세계적으로 순연되고 있는 UAM 사업과 연계돼 있다. 현재 미국, 중국을 중심으로 UAM 기체 개발이 추진되고 있지만 국제기관 인증 관문에서 답보를 겪으며 상용화 목전에서 정체를 겪고 있다.

이에 서울시는 수요·입지 등 도시 특성을 반영한 실행 전략을 구체화해 실증사업 없이 UAM 상용화까지 연결한다는 구상을 내놨다.

우선 지난해 발표한 S-UAM 비전을 기반으로 민간 주도 시장 형성을 위한 준비에 나선다. '서울 및 수도권 UAM' 사업은 국내 상용화 수준과 직결되는 만큼 시는 선도적으로 도심 UAM 도입을 추진할 수 있도록 사업 단계를 더욱 압축적으로 추진할 예정이다. 특히 향후 2~3년 내 국제 인증이 마무리될 것으로 보고 빠르게 기체를 도입, 즉시 상용화할 수 있도록 지난해 11월 'S-UAM 미래 비전'에서 내놓은 '실증~초기~성장~성숙' 4단계 사업 전략을 '초기 상용화~성장~성숙' 3단계로 수정한다.

관련 연구 용역도 진행해 내년을 목표로 주요 노선·운영체계를 구체화한다. 주 노선은 '한강'을 중심으로 설계되며 기체가 최종 인증을 받는 즉시 한강 상공에서 바로 시범 운항을 시작할 수 있도록 준비한다. '한강'은 방해물이 적고 연계 안전성이 높으며 도심~부도심 및 공항 지역 접근성도 뛰어나다는 장점이 있다. 또한 높은 관광 수요, 뚜렷한 운항사업자 참여 의지 등 UAM 시장성과 안전성을 동시에 검증할 수 있는 최적의 구간으로 평가된다.

시는 향후 대통령실 이전으로 한강 상공 횡단 등 공역 활용이 넓어질 것으로 예상돼 한강이 UAM의 핵심 무대이자 조기 상용화의 촉매 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

'안전한 운항'을 위한 기반도 준비한다. 기체 도입, 버티포트 안전 확보 등 운영체계 완비부터 실시간 위험도 모니터링 체계·비상 대응 매뉴얼 등 준비도 철저히 할 방침이다. 2027년까지 안전성 ·소음 등에 대한 시민 수용성 조사와 영향 분석을 선제적으로 진행해 시민이 안심하고 이용할 수 있는 여건을 마련하고 기체 인증 완료 시 단계적으로 운행을 시작한다.

민간과의 협력도 강화한다. 상용화를 이끌 주체가 민간업계인 만큼 서울의 높은 시장성을 강점으로 활용, 국내·외 민간 사업자와의 협력 기반도 구축한다. 시는 상용화 일정이 조정되는 상황 속에서도 민간과의 긴밀한 파트너십을 통해 초기 시장이 자연스럽게 형성될 수 있도록 할 계획이다.

이는 수도권 지방자치단체와 공동 시범사업으로 확대된다. 서울시는 인천시와 '수도권 UAM 시범사업 추진계획 수립 용역'에 공동 착수, 수도권 차원의 거점 네트워크 및 통합 운항체계를 사전 확보할 계획이다. 시범사업 추진계획 수립 용역에서는 수도권 광역 수요 분석, 주요 거점 간 노선 시나리오, 후보 입지 기술평가, 버티포트 기본계획, 서비스 모델 및 추진 전략 등이 포함된다.





여장권 서울시 교통실장은 "지난해 내놓은 청사진 연장선 위에서 국가 상용화 목표 순연을 현실적으로 반영하되, 한강 노선의 기회를 극대화하고 수도권 협력으로 이행력까지 높인다면 UAM 상용화는 빠르게 현실화할 것"이라며 "안전하고 효율적인 UAM 시대를 착실히 준비해 나가겠다"고 말했다.

'서울형 도심항공교통(S-UAM)' 추진 변경안. 서울시





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

