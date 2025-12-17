[클릭 e종목]"한국가스공사, 긴호흡의 접근 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대신증권은 도시가스 요금 인상이 내년 6월 지방 선거 이후로 전망되는 만큼 한국가스공사에 대해 긴 호흡의 접근이 필요하다고 봤다. 투자의견 매수와 목표주가 5만2000원은 유지했다.

17일 허민호 대신증권 연구원은 "2025년 배당성향은 25%로 전년 16% 대비 상향될 것으로 기대됨에 따라 주당 배당금은 1900원, 배당수익률 4.5%로 예상된다"면서 "PBR은 0.34배로 대부분의 악재는 주가에 기반영된 점을 감안 시, 주가는 하방 경직성을 보일 가능성이 높다"고 설명했다.

허 연구원은 "주가 상승을 위한 선결요소는 미수금 회수"라면서 "이를 위해서는 도시가스 요금 인상 필요하고, 2026년 6월 지방 선거 이후 가능할 것으로 예상한다"고 강조했다.

허 연구원은 한국가스공사의 4분기 영업이익을 전년 동기 대비 41% 하락한 6941억원으로 전망했다. 지난해 4분기 국내 가스도매 사업은 적정원가 정산과 기타환입 등의 발생에 따라 올해 4분기는 기저효과에 따라 영업이익이 감소했고, 해외 사업은 유가 하락으로 부진했기 때문이다.

허 연구원은 "2026년 이후에도 가스도매 사업은 이익 성장이 어렵지만, 연간 1조8500억~1조9000억원 안정적인 영업이익이 지속될 것으로 전망한다"면서 "해외 E&P 사업은 추가적인 유가하락이 없을 경우 캐나다 BC LNG 프로젝트 영향으로 실적 개선이 예상된다"고 설명했다.





캐나다 BC LNG 프로젝트는 액화 서비스 이용료(Tolling Fee)를 매출로 인식하는 사업으로, 유가와 연동되지 않는다. 관련 영업이익은 2026년 700억원, 2027년 1200억원 발생이 예상된다.





