[내일날씨]전국 흐리고 곳곳 눈비…서울 미세먼지 '나쁨'

수요일인 17일은 전국이 대체로 흐리다. 수도권과 충청권은 오전부터, 전라권·경남권, 제주도는 오후부터 차차 맑아진다.

오전부터 밤사이 강원 산지와 동해안에는 비나 눈이 내린다. 오후부터는 경북 북부 동해안과 북동 산지, 밤부터는 경북 남부 동해안에 비나 눈이 내리는 곳이 있다.

새벽부터 오전 사이 제주도에는 비가 내린다. 새벽부터 아침 사이 충청권과 전라권, 경북 서부 내륙, 부산과 경남 남해안·서부 내륙은 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있다. 예상 적설량은 강원 산지 1∼3㎝, 경북 북동 산지 1㎝ 미만이다. 예상 강수량은 강원 동해안 5∼10㎜, 강원 산지 5㎜ 안팎, 경북 북부 동해안과 북동 산지 5㎜ 안팎, 경북 남부 동해안 5㎜ 미만이다.

아침 최저기온은 -2∼8도, 낮 최고기온은 5∼14도가 예상된다.

미세먼지 농도는 서울·경기·세종·충북·대구는 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다. 다만 인천·강원 영서·대전·충남·호남권은 오전까지, 제주권은 오전에, 경북은 새벽부터 낮까지, 부산·울산·경남은 오전부터 낮까지 '나쁨'으로 예상된다.





바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해 1.0∼2.0m, 남해 0.5∼2.0m로 예상된다.





