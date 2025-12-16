중앙선 KTX-이음, 신해운대·센텀·기장역 정차 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12월 30일부터 운행… 부산~서울 3시간대, 동부산권 수도권 접근성 대폭 개선

부산시(시장 박형준)는 국토교통부가 지난 15일 발표한 중앙선(청량리~부전) KTX-이음 추가 정차역으로 신해운대역, 센텀역, 기장역이 최종 확정됐다고 16일 전했다.

이에 따라 오는 12월 30일부터 부산 부전역과 서울 청량리역을 잇는 KTX-이음 고속열차가 해당 역에 정차하게 되며, 부산 시민의 수도권 접근성이 획기적으로 개선될 전망이다.

확정된 운행 계획에 따르면 중앙선 KTX-이음은 신해운대역에 하루 8회, 센텀역과 기장역에 각각 하루 2회 정차한다. 이에 따라 중앙선(부전~청량리) KTX-이음 운행 횟수는 기존 하루 6회에서 18회(상·하행 각 9회)로 대폭 확대된다.

또 안동~영천 구간 신호 시스템 개량 완료로 부산~서울 간 소요 시간은 기존 3시간 56분에서 3시간 38분으로 약 18분 단축된다. 이로써 해운대구와 기장군 등 동부산권 주민들은 부산역까지 이동하지 않고도 거주지 인근 역에서 고속열차를 이용해 서울로 이동할 수 있게 됐다.

아울러 동해선(부전~강릉) 구간에도 KTX-이음이 하루 6회 신규 투입돼 부산~강원권을 잇는 3시간대 광역 생활권이 형성된다. 기존 ITX-마음 이용 시 5시간 4분이 소요되던 부전~강릉 구간은 KTX-이음 투입으로 3시간 54분으로 대폭 단축된다. 이는 동해안 권역을 잇는 광역 교통망 완성과 함께 관광 수요 확대 및 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다.

이번 성과는 부산시가 중앙선·동해선 KTX-이음 정차역 추가와 운행 확대를 위해 국토교통부와 한국철도공사에 2021년부터 지속적으로 건의해 온 노력의 결실이다. 시는 부전역을 중심으로 한 동부산권 접근성 개선과 도시철도·광역철도·국가철도망 간 연계망 구축 필요성을 제시하며, 정차역 확대가 동남권 지역균형 발전에 미치는 효과를 적극 강조해 왔다.

특히 이번 결정은 부산시의 노력뿐 아니라 해운대구·기장군 등 동부산권 지자체와 지역 주민이 함께 전방위적인 유치 활동을 펼친 결과로, 민관 협력의 모범 사례로 평가된다.

KTX-이음 정차 확대는 부산권 철도교통망 이용 효율을 높이는 것은 물론, 해운대권과 오시리아 관광단지 등 주요 관광지로의 수도권 관광객과 비즈니스 방문객 유입을 촉진해 지역 관광산업과 경제 활성화에 중요한 기폭제가 될 전망이다.

박형준 부산시장은 "이번 확정은 부산 시민의 오랜 염원을 담아 우리 시와 시의회가 합심해 이뤄낸 뜻깊은 성과"라며 "부산이 수도권은 물론 경북·강원 지역까지 일일생활권으로 확대되고, 글로벌 허브 도시로 도약하는 과정에서 관광과 산업을 잇는 핵심 교통축이 마련되는 중요한 계기가 될 것"이라고 강조했다.





이어 "향후 이용객 추이에 따라 국토교통부와 한국철도공사와 협의를 통해 정차 횟수 확대를 추가로 건의하고, 연계 교통망 확충을 통해 시민 불편이 없도록 만전을 기하겠다"고 말했다.

