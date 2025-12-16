부산항만공사, 부산항 전 선사·터미널에 환적모니터링시스템 'Port-i' 배포

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI·블록체인 기반 실시간 환적 관리

지연·연결 위험 예측으로 경쟁력 강화

AD

부산항만공사가 부산항을 이용하는 모든 선사와 터미널운영사를 대상으로 AI·블록체인 기반 환적모니터링시스템 'Port-i'를 본격 배포한다.

공사는 16일 오전부터 부산항 이용 선사와 터미널운영사를 대상으로 환적모니터링시스템(Port-i)을 제공한다고 밝혔다.

부산항은 전체 물동량의 약 55%에 해당하는 연간 1350만TEU가 환적화물인 세계 2위 환적항만으로, 환적 처리의 정확성과 신속성이 항만 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 꼽힌다.

Port-i는 환적화물 처리 현황을 한눈에 파악할 수 있도록 설계된 통합 모니터링 시스템이다. 지도 기반 AIS(선박자동식별장치) 정보를 제공하고, 선박과 화물의 이동 상황을 실시간으로 모니터링하며 이상 징후를 탐지하는 기능을 갖췄다. 부산항 전체 10개 터미널의 선석 스케줄을 통합 제공하는 것도 주요 특징이다.

특히 AI 기술을 활용해 선박 일정과 작업 상황의 지연 위험, 환적 연결 위험을 예측·탐지하고, 블록체인 기술을 통해 환적 정보의 신뢰성과 투명성을 확보함으로써 환적 과정 전반에 대한 정밀한 관리가 가능하도록 했다.

이번 시스템 배포는 부산항 전 터미널운영사와 선사를 대상으로 진행된다. 공사는 실제 환적 업무를 수행하는 현장 사용자를 중심으로 시스템을 우선 적용한 뒤, 운영 과정에서 도출되는 개선사항을 반영해 활용도를 높일 계획이다.

공사는 오는 2026년 Port-i의 고도화도 추진한다. 해외 항만과의 연계, 글로벌 AIS 적용 확대, AI·블록체인 활용 범위 확장 등을 통해 글로벌 물류 환경과 연동되는 시스템으로 발전시킨다는 구상이다.

Port-i는 부산항 항만물류통합플랫폼 '체인포털'을 통해 이용할 수 있으며, 업체 회원 가입 후 관련 서비스를 제공받을 수 있다. 공사는 이용자 안내와 기술 지원도 병행할 예정이다.





AD

송상근 공사 사장은 "선사와 터미널운영사 등 부산항 구성원들이 Port-i를 통해 보다 효율적으로 환적 업무를 수행할 수 있을 것"이라며 "부산항의 환적 경쟁력이 한 단계 더 도약하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>