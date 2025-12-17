나인위시스, 유튜브 웹 예능 ‘할인광’ 참여… 작년보다 파격적인 프로모션 선보여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사진자료. 2025 나인위시스X할인광

성분자신감 뷰티 브랜드 나인위시스가 유튜브 웹 예능 '할인광'(제작사 솔로몬코드)과 협업해 12월 17일부터 일주일간 대규모 할인 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 지난해 참여한 시즌2와 유사한 형식의 할인광 세 번째 시즌으로, 작년보다 파격적인 할인 혜택을 선보인다.

브랜드 '더마픽스', '플루'에 이어 할인광에 참여한 나인위시스는 지난해와 마찬가지로 세 가지 카테고리로 구성된 프로모션을 진행한다. 신제품 판테톨 보습라인, 청담샵 화잘먹템으로 입소문난 하이드라 수분라인, 아이돌 및 여배우도 바르는 톤업라인이다.

하이드라 수분 및 톤업라인은 2013년 브랜드 설립 이후 히어로 아이템 수분앰플, 톤업크림을 필두로 많은 사랑을 받아온 바 있다. 판테톨 보습라인은 신제품 크림과 미스트로 구성되며, 할인광 단독 런칭인 만큼 큰 주목을 받을 것으로 예상된다.

이외에도 나인위시스는 '미쳐서 갖다 바치는' 컨셉의 할인광을 통해 비건 콜라겐 아이크림을 초특가로 선보이며 풍성한 구매 금액별 사은품 혜택을 선사한다. 더불어 크리스마스 시즌을 맞아 추첨을 통해 명품 주얼리를 증정하는 깜짝 이벤트도 만나볼 수 있다.





한편 '할인광'은 방송인 황광희가 진행하는 인기 유튜브 예능 콘텐츠로, 브랜드 담당자들이 직접 할인안을 제시하고 진행자가 그중 가장 매력적인 혜택을 선택해 실제로 적용하는 커머스형 웹 예능이다. 브랜드의 스토리와 소비자 혜택을 동시에 담아내는 프로그램으로, 매회 업계와 소비자들 사이에서 높은 화제성을 얻고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

