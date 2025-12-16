정진욱 의원, 더불어민주당 '국정감사 우수의원'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

더불어민주당 정진욱 국회의원(광주 동남갑·국회 산업통상자원중소벤처기업위원회)은 지난 15일 올해 국정감사에서의 활약을 인정받아 지난해에 이어 2년 연속 '더불어민주당 국정감사 우수의원'으로 선정됐다고 16일 밝혔다.

정진욱 의원은 지난달 14일 한국갤럽과 지난달 18일 경실련 국감 우수의원에 선정된 데 이어 2025년도 국정감사 3관왕에 올랐다.

정 의원은 이번 국정감사에서 서민·소상공인·중소기업 등 사회적 약자 보호를 중심에 두고, 윤석열 정권이 파탄 낸 민생과 산업 구조의 문제점을 바로잡는 데 집중하며 '민생 국감'의 모범을 보였다는 평가를 받았다.

정 의원은 윤석열 정권이 치적으로 내세웠던 체코 원전 수주의 실체가 한수원이 웨스팅하우스에 국익을 양보한 매국적 계약임을 밝혀냈고, 2,200조 원 가치라던 대왕고래 프로젝트의 허위·과장성도 입증하며 '대국민 사기극'의 실상을 파헤쳤다.

아울러 기후 위기 대응과 농촌 소득 증대를 동시에 달성할 현실적 해법으로 '영농태양광'을 제시하며, 재생에너지 정책이 단순히 발전량 확대에만 그치지 않고 농가소득·지역경제·탄소중립을 함께 살리는 국가 전략산업으로 전환해야 한다는 점을 강조했다.

정 의원은 중소벤처기업부 국정감사에서 윤석열 정권의 이른바 '태양광 죽이기' 정책으로 고사 위기에 몰린 태양광발전장치 중소 조달 업체 문제를 집중 질의했다.

특히 직접 생산 기준의 비합리성을 지적하며 제도 개선을 강하게 요구했고, 그 결과 중기부가 즉각 개정안 마련에 나서면서 광주·전남 업체를 포함한 태양광 조달 업체가 회생의 계기를 마련하는 성과로 이어졌다.

또 배달의민족 김범석 대표를 증인으로 불러 배달앱 시장의 불공정 구조와 과도한 수수료 문제를 정면으로 제기했다. 연간 7,000억원에 달하는 영업이익을 내고도 상당 부분을 해외 본사로 배당하면서 자영업자에게 비용을 전가하는 구조를 국감장에서 조목조목 짚어내며, 배달앱 수수료 상한제 도입 필요성을 공론화했다.





정진욱 의원은 "당에서 2년 연속 국정감사 우수의원으로 선정해 주셔서 진심으로 감사드리며 민생과 현장을 중심에 두고 국감에 임한 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 서민과 소상공인, 중소기업 등 사회적 약자를 보호하고, 광주와 남구의 경제적 기반 확충과 좋은 일자리를 만드는 일이라면 앞장서서 뛰겠다"고 말했다.





