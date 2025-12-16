‘진로·진학 지원 허브’ 금천진로진학센터, 1년 만에 2만명 이용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교육환경 만족도 23위→11위 껑충

서울 금천구(구청장 유성훈) 진로진학지원센터가 개관 1년 만에 이용자 2만명을 기록하며 지역 거점 공교육 진로·진학 지원기관으로 자리매김했다.

금천구는 지난해 12월 20일 개관한 센터가 초·중·고 학생과 학부모, 학교 밖 청소년 등에게 체계적인 진로·진학 정보를 제공하며 지역 내 정보 격차 해소와 대입 준비 지원에 실질적인 역할을 하고 있다고 16일 밝혔다. 그 결과 금천구의 공교육 교육환경 만족도는 2021년 23위에서 2024년 11위로 상승했다.

고등학생 대상 서울대학교 캠퍼스 탐방 프로그램 ‘별 따는 캠퍼스’. 금천구 제공.

센터는 지난 1년간 관내 30여 개 초·중학교와 연계해 학교로 찾아가는 진로 프로그램을 운영했다. 약 1만5000명의 학생이 참여했다. 주요 프로그램으로는 초등학생 대상 '도전! 진로탐험대', 중학생 대상 '행복한 진로체험 in school', 중학교 2·3학년 대상 '찾아가는 전환기 교육' 등이 있다.

고등학생을 위한 특화 프로그램도 큰 호응을 얻었다. 서울대 캠퍼스 탐방 '별 따는 캠퍼스'는 교수 특강과 재학생 멘토링을 통해 학업 동기를 부여했으며, 넷마블 등 G밸리 기업과 연계한 '우수기업 연계 진로프로그램'은 현장 기반 진로 탐색을 지원했다. 학교 밖 청소년·특수교육 대상 학생 등 약 500명을 대상으로 '교육취약계층 지원 진로프로그램'도 운영했다.

센터 내 미래직업체험관에서는 AI 자율주행 특강, 핑퐁로봇과 함께하는 미래직업 체험, 레고에듀케이션, 나만의 웹툰공작소 등 상설 체험 활동을 운영한다.

센터의 1:1 맞춤형 컨설팅은 11월 말 기준 635명이 참여했다. 이 중 고등학생이 81%(514명)를 차지했다. 수시·정시 모집 기간에는 관내 수험생을 위한 진학 특화 프로그램을 추가 운영했다. 정시모집 대비 집중상담은 이달 22일부터 30일까지 기간 중 7일간 운영된다. 전체 상담 만족도는 100점 만점에 평균 94점으로 조사됐다.

센터는 학부모 대상 프로그램도 운영했다. 학부모 진로진학 특강을 총 6회 운영했으며, 학부모 전문자격과정에서는 초급·중급 과정을 총 3회 운영해 75명이 진로진학전문자격을 취득했다.





유성훈 금천구청장은 "개관 첫해부터 센터에서 운영하는 프로그램에 2만명 이상이 참여하며 센터는 지역 교육의 중요한 축으로 자리 잡았다"며 "더욱 효율적으로 프로그램을 운영하고 지역사회와의 협력을 강화해 모두가 공정하게 진로·진학 기회를 누릴 수 있는 금천형 공교육 모델을 완성하겠다"고 밝혔다.

유성훈 금천구청장이 지난 5월 금천진로진학센터가 진행한 2025 금천진로진학박람회를 둘러보고 있다. 금천구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

