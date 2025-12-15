與김영배, 16일 옛서울역서 서울시장 출마…"내가 진짜 종합행정가"

오세훈 대항마·불평등 해소 강조 전망
서울 성북구청장 출신인 김영배 더불어민주당 의원(서울 성북구갑)이 내년 6월 치러지는 서울시장 선거에 출마한다. 김 의원은 청와대 비서관·성북구청장·국회의원 등 종합행정가로서의 경륜을 바탕으로 주거·이동 등 서울시민이 겪는 시간의 불평등을 해소하겠다는 구상이다.
김 의원은 16일 오전 10시30분 옛 서울역사(문화역서울284) 앞에서 출마 선언식을 연다고 15일 밝혔다. 출마선언식은 시민 지지 선언, 김 의원 출마 선언, 기자 질의응답 순으로 진행된다.
고려대 정치외교학과를 졸업하고 시러큐스대 맥스웰 행정대학원 석사 학위를 받은 김 의원은 노무현 정부 청와대 행사기획비서관, 문재인 정부 청와대 민정비서관·정책조정비서관을 지냈다. 민선 5·6기 성북구청장을 역임했으며 21·22대 서울 성북갑 국회의원으로 활동하고 있다.
성북구청장 재직 시절인 2010년 서울에서 최초로 친환경 무상급식을 실시해 오세훈 서울시장과 충돌한 바 있다. 당시 상황을 기억하는 시민 이빈파씨 등이 시민 지지 선언에 나선다. 문재인 정부 시절 대통령 직속 정책기획위원장을 지낸 조대엽 고려대 교수가 김 의원에 대해 발언할 예정이다.
김 의원은 산업, 일자리 집중에 따른 서울 외곽과 중심부 간의 격차가 시민의 시간 격차로 이어지는 '시간 불평등'을 바로잡겠다는 점을 공약으로 내세울 예정이다.
김 의원은 아시아경제와의 통화에서 "누구는 출퇴근에 시간을 낭비하고, 집을 구하는 데 시간이 오래 걸린다"며 "이동 자유와 직주 근접성 등을 확대해 '시간의 불평등'을 조망하고, 서울시민에게 시간을 보장해주겠다는 개념을 담은 공약을 발표할 것"이라고 설명했다.
두 번의 청와대 비서관, 재선 구청장, 국회 외교통일위원회 여당 간사·한미의원연맹 간사 등 중앙·지방 행정, 의정, 의원외교 등 경험도 경쟁력으로 드러내겠다는 계획이다.
김 의원은 "서울이라는 글로벌 도시를 감당하려면 단순 행정 가지고는 안 된다. 종합행정의 경영과 능력을 겸비해야 한다"며 "제 진짜 캐릭터는 진짜 종합행정가다. 경험과 경륜이 그 누구보다도 행정 부분에서는 종합적"이라고 강조했다.
박홍근 의원(서울 중랑을)과 박주민 의원(서울 은평갑)에 이어 여권 후보로는 세 번째 출사표다. 이 밖에도 전현희 의원(서울 중·성동구갑), 서영교 의원(서울 중랑갑), 홍익표·박용진 전 의원, 정원오 성동구청장 등의 출마가 거론된다.
