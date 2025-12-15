두산에너빌리티, 카다르에 1300억원 규모 가스복합발전 주기기 수주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원에 본사를 둔 두산에너빌리티가 카타르에서 1300억원 규모의 가스복합발전 주기기 수주를 해냈다.

두산에너빌리티는 삼성물산과 '카타르 퍼실리티(Facility) E 가스복합발전소 주기기 공급 계약'을 맺었다고 15일 밝혔다.

이 협약으로 두산에너빌리티는 카타르 수도 도하 남동쪽 약 10㎞ 지역에 총 2400㎿ 규모로 건설되는 대형 가스복합발전소에 430㎿급 스팀터빈과 발전기 각 2기, 보조기기 등을 2029년까지 공급한다.

두산에너빌리티 창원 본사. 두산에너빌리티 제공

이번 성과는 올해 3월 2900억원 규모의 '피킹 유닛' 프로젝트 수주에 이어 카타르에서만 두 번째 수주다.

두산에너빌리티는 사우디아라비아에서 가즐란 2 확장(Ghazlan 2 Expansion), 하자르 확장(Hajar Expansion) 등 가스복합발전소 2개 프로젝트에 총 3400억원 규모의 스팀터빈·발전기 공급 계약을 연이어 체결하는 등, 올해 중동 주요 시장에서 스팀터빈·발전기 공급 실적을 확대하는 중이다.





손승우 파워서비스BG장은 "카타르에서의 연속 수주와 사우디 등 중동 전역에서의 공급 계약 확대를 통해 글로벌 가스복합발전 시장에서 입지를 공고히 하고 있다"며 "제품에 대한 신뢰를 바탕으로 고객 요구에 최적화된 솔루션을 제공하여 수주 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

