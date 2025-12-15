안도걸 의원, 더불어민주당 국정감사 '우수의원'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

더불어민주당 안도걸 의원(광주 동남을)은 15일 더불어민주당이 선정한 '2025년도 국정감사 우수의원'으로 선정됐다고 밝혔다.

안 의원은 제22대 국회 입성 이후 2년 연속으로 국정감사 우수의원에 선정되며, 정책 전문성과 성실한 의정활동을 다시 한번 인정받았다.

안도걸 의원 프로필. 안도걸 의원 제공

더불어민주당은 매년 국정감사에서 탁월한 정책과 대안을 제시하는 등 활발한 의정활동을 펼친 당 소속 국회의원을 우수의원으로 선정하고 있다.

올해 국정감사에서 안 의원은 경제 회복과 미래 산업 육성, 민생 안정 등 핵심 현안에 깊이 있는 질의와 대안을 제시하며 호평을 받았다.

특히 안도걸 의원은 올해 국정감사에서, 지난 정부로 인해 흔들린 경제의 기초를 바로잡고자 하는 새 정부의 정책 방향을 점검하고, 민생 안정과 미래 산업 육성, 재정 건전성 확보가 조화를 이루도록 보완하는 데 집중했다.

새정부 출범 이후 주요 경제지표에서 회복 흐름이 나타난 점을 긍정적으로 평가하면서도 경기 회복 모멘텀을 유희하기 위해서는 전략적 재정 정책 기조를 유지할 것을 요구하기도 했다.

안 의원은 디지털 통화 패권 경쟁이 본격화되는 국제 경제 흐름 속에서, '원화 기반 스테이블코인' 제도화의 필요성을 제기하며 선도적인 정책 제안을 제시했다.

이외에도 ▲국민 노후소득 보장을 위한 퇴직연금의 기금화 ▲대미 관세 협상 후속 과제 점검 ▲미분양 및 주택공급 정책의 수요자 중심 전환 등 미래 산업 육성과 민생 안정을 위한 다양한 정책적 대안을 제안했다.





한편, 안 의원은 이번 국정감사 우수의원 선정과 함께 벤처기업협회가 선정하는 2025 올해의 벤처상을 수상하며 2관왕의 영예를 안았다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

