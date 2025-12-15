코스피, 외국인·기관 거센 순매도…1.8% 하락 마감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 외국인과 기관의 거센 순매도세에 밀려 하락 마감했다.

15일 코스피는 전일 대비 76.57포인트(1.84%) 하락한 4090.59에 거래를 마쳤다. 거래량은 3억4401만주로, 거래대금은 15조2915억원으로 잠정 집계됐다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 4740억원, 9598억원 순매도한 반면 개인은 1조4151억원 순매수했다. 선물시장에서는 기관이 7817억원을 순매수한 반면 외국인과 개인은 각각 7149억원, 660억원을 순매도했다. 프로그램매매는 차익거래에서 2338억원, 비차익거래에서 7693억원의 순매도가 발생했다.

업종별로는 내린 업종이 더 많았다. 건설업종이 4.05% 하락했고 전기전자 －3.01%, 의료정밀 －2.79%, 운송장비 －2.76%, 기계장비 －2.23%, 증권 －2.22%, 제조 －2.1%, 금융 －1.58%, IT서비스 －1.34%, 유통 －1.01%, 부동산 －0.77%, 보험 －0.7%, 비금속 －0.67% 등이 내렸다. 반면 제약업종은 2.47% 상승했고 금속 1.79%, 섬유의류 1.05%, 종이목재 0.75% 등이 올랐다.

시가총액 상위권 종목들도 대부분 하락했다. 삼성전자가 3.76% 빠졌고 SK하이닉스 －2.98%, LG에너지솔루션 －0.67%, 현대차 －2.65%, HD현대중공업 －3.84%, 두산에너빌리티 －3.26%, 기아 －1.43%, KB금융 －0.95%, 한화에어로스페이스 －5.52% 등이 내렸다. 반면 삼성바이오로직스는 4.73% 상승했고 셀트리온도 0.54% 강세로 장을 마감했다.

이날 상승 종목 수는 351개사로, 하락 종목 수는 532개사로, 보합권은 45개사로 집계됐다. 2개 종목은 상한가를 기록했다.

코스닥지수는 개인의 순매수에 강보합권에서 장을 마감했다. 이날 코스닥지수는 전일 대비 1.49포인트(0.16%) 상승한 938.83에 거래를 마쳤다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 1208억원, 322억원을 순매도한 반면 개인은 1886억원을 순매수했다.

시가총액 상위권 종목 중에서는 오른 종목이 더 많았다. 알테오젠이 0.69% 올랐고 에코프로비엠 2.1%, 에이비엘바이오 3.05%, 리가켐바이오 0.96%, 펩트론 0.37%, 삼천당제약 0.87%, 로보티즈 3.47% 등이 상승했다. 반면 에코프로는 1.08% 하락했고 레인보우로보틱스 －0.1%, 코오롱티슈진 －1.23%, HLB －2.18%, 리노공업 －3.14% 등은 내렸다.





한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 5.6원 내린 1471.5원에 거래되고 있다.





