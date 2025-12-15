손잡은 김해시-빙그레, 지역경제 활성화·일자리 창출 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 김해시와 빙그레가 지역경제에 활력을 불어넣고 일자리를 창출하기 위해 손을 맞잡았다.

시는 15일 오전 빙그레와 지역경제 활성화 및 일자리 창출 업무협약을 맺고 협력 강화와 지역산업 활성화 방안을 논의했다고 밝혔다.

협약에는 홍태용 김해시장과 김영현 빙그레 김해공장 공장장, 직원 등이 참석했다.

홍태용 경남 김해시장(왼쪽 세 번째)과 김영현 빙그레 김해공장장이 업무협약서를 든 채 직원들과 기념사진을 찍고 있다. 김해시 제공

협약에 따라 양측은 지역사회 연대와 사회공헌 협력사업 수행을 위한 상호 교류, 구직자를 위한 일자리 사업 공동 발굴 등에 힘을 모은다.

특히 김해시는 빙그레에 ‘채용지원 서비스’를 제공하고 이달 중으로 구인·구직난 해소를 위한 원스톱 취업 지원 프로그램 '희망일자리버스'를 빙그레와 함께 운영한다.

빙그레는 김해 가야뜰 쌀 급식과 진영단감 구매로 특산물 판매를 촉진하고 장애인 체육 활성화 및 채용, 김해국가유산야행과 가야문화축제 참여 및 후원, 취약계층 일자리 창출, 소외계층 후원 등으로 협력한다.





홍 시장은 "이번 협약이 기업과 구직자를 효과적으로 연결하는 계기가 되길 바란다"라며 "김해시의 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출, 고용 안정에 앞장설 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

