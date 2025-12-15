경남교육감 선거 보수·중도 단일화연대, 1차 여론조사 4인 압축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'보수·중도 경남교육감 후보 단일화연대'가 1차 여론조사 결과를 바탕으로 내년 교육감 선거 출마 예정 후보군을 4명으로 압축했다.

단일화연대는 지난 12일 창원컨벤션센터(CECO)에서 1차 여론조사 결과 및 상위 4명을 발표했다.

이군현 전 국회의원 제외 총 7명의 후보가 참여한 여론조사에선 ▲권순기 전 경상국립대 총장 ▲김상권 전 경남교육청 교육국장 ▲김영곤 전 교육부 차관보 ▲최병헌 전 경남교육청 학교정책국장이 1차 컷오프를 통과했다.

권진택 전 경남과학기술대 총장, 김승오 전 청와대 교육행정관, 최해범 전 국립창원대 총장은 고배를 마셨다.

최병헌 전 경남교육청 학교정책국장(왼쪽부터), 김영곤 전 교육부 차관보, 김상권 전 경남교육청 교육국장, 권순기 전 경상국립대 총장이 1차 여론조사 컷오프 통과 후 환호하고 있다. 보수·중도 경남교육감 후보 단일화연대 제공

중앙선거여론조사심의위원회에 따르면 이번 여론조사는 조사기관 미디어토마토와 여론조사공정이 지난 10일부터 11일까지 경남지역 만 18세 남녀를 대상으로 무선전화번호와 휴대전화 조사를 수행했다.

표본크기는 미디어토마토가 1352명, 여론조사공정이 1201명, 표본오차는 95％ 신뢰수준에 ±2.7%P, ±2.8%P로 각각 확인됐다.

단일화연대는 2차 여론조사는 내년 1월 8일과 9일에 시행하기로 했다.





다만 2차 여론조사 전에 유튜브를 활용한 출마예정자 토론회를 열 계획이다.





