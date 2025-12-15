삼성중공업, '부유식 해상 SMR' 개념설계 인증 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원자로 'SMART100' 2기 탑재한 모델

구획 설계 적용해 다양한 SMR 적용 가능

"해상 원자력 발전 시장 겨냥…플로팅 기술↑"

삼성중공업이 다양한 방식의 소형모듈원자로(SMR)를 탑재할 수 있는 부유식 해상 원자력발전 플랫폼 개발에 속도를 내고 있다.

삼성중공업은 미국 선급 ABS로부터 한국원자력연구원(KAERI)이 개발한 일체형 소형 원자로 'SMART100' 2기를 탑재한 부유식 해상 원자력발전 플랫폼 'FSMR(Floating SMR)'의 개념설계 인증(AIP)을 획득했다고 15일 밝혔다. SMART100은 한국원자력연구원이 개발한 육상용 일체형 소형 원자로다. 이는 지난해 9월 원자력안전위원회로부터 표준설계 인증을 받은 바 있다. 이번 인증을 통해 해당 원자로를 해상 환경에 적용할 수 있는 기술적 기반이 검증됐다.

삼성중공업이 개발한 한국원자력연구원(KAERI) 일체형 소형 원자로 'SMART100' 2기를 탑재한 부유식 해상 원자력발전 플랫폼 'FSMR(Floating SMR)' 이미지. 삼성중공업

이번 AIP 과정에서 삼성중공업은 소형 원자로와 부유체 통합 설계, 원자력 발전설비의 종합 설계, 다중 방벽 구조의 원자로 격납용기 개발을 맡았다. 한국원자력연구원은 육상용 SMART100을 해상용으로 전환하는 기술 과제를 수행했다.

FSMR은 특정 원자로에 종속되지 않는 범용 플랫폼 구조를 채택한 것이 특징이다. 원자로와 발전설비를 기능별로 구획화해 배치하는 '구획 설계'를 적용해, 소형 원자로가 배치된 구획만 변경하면 서로 다른 형태의 SMR을 탑재할 수 있도록 했다. 이에 따라 향후 다양한 소형 원자로 기술을 적용한 해상 원자력 설비로 확장 가능성이 크다는 평가를 받는다.

안전성도 강화됐다. 부유식 원자력 발전설비의 핵심인 원자로와 안전 계통을 하나의 격납용기 안에 모듈 형태로 구성해 외부 충격과 사고 위험을 최소화했다. 격납용기 내부에 소형 원자로를 배치해 선박 탑재 전 육상에서 시험과 검증을 진행할 수 있어 건조 기간 단축과 품질 관리 측면에서도 유리하다.





안영규 삼성중공업 기술개발본부장 부사장(왼쪽부터), 패트릭 라이언(Patrick Ryan) 미국선급(ABS) 최고기술책임자(CTO), 조진영 한국원자력연구원 선진원자로연구소장. 삼성중공업

안영규 삼성중공업 기술개발본부장(부사장)은 "이번 인증은 해상 원자력 발전 시장을 본격적으로 개척하기 위한 이정표"라며 "삼성중공업이 축적해온 플로팅 기술을 바탕으로 안전하고 경제적인 해상 원전 기술을 지속해서 확보해 나가겠다"고 말했다. 조진영 한국원자력연구원 선진원자로연구소장도 "SMART100을 활용한 이번 개념설계 인증 획득은 우리 원자력 기술의 혁신성을 입증한 사례"라며 "해양 원자력 산업에서 우리나라가 선도적 위치를 확보할 수 있도록 기술 개발을 이어가겠다"고 했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

