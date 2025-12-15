GC녹십자, '코로나19 mRNA 백신 임상 1상 지원사업' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

질병청, mRNA-LNP 플랫폼 기술력 인정

연내 임상 1상 IND 승인 목표

GC녹십자는 질병관리청이 주관하는 '팬데믹 대비 mRNA 백신 개발 지원사업' 중 임상 1상 연구 지원기업으로 확정됐다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 비임상 단계에서 선정된 4개 기업 중 두 곳만을 발탁해 임상 1상을 지원하는 프로그램이다.

GC녹십자는 자체 구축한 mRNA-LNP 플랫폼을 기반으로 후보물질 도출부터 제조·생산까지 전 과정을 단독 수행할 수 있는 국내 유일의 기업이다. 특히▲UTR 특허 ▲인공지능(AI) 기반 코돈(Codon) 최적화 ▲전달 효율을 높인 LNP 기술 등 핵심 요소 기술을 보유해 플랫폼 경쟁력을 인정받았다.

회사 측은 연내 코로나19 mRNA 백신 후보물질에 대한 임상 1상 IND 승인을 목표로 하고 있으며, 승인 후 연구를 신속히 진행해 내년 하반기 임상 2상 IND 제출까지 이어갈 방침이다.





정재욱 GC녹십자 R&D부문장은 "국산 mRNA 백신 플랫폼 확보는 국가 방역 역량을 강화하는 중요한 과제"라며 "이번 기회를 통해 개발 속도를 더욱 높이겠다"고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

