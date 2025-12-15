지엔아이솔루션·대정종합건설, 나눔기업 릴레이 챌린지 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'희망2026나눔캠페인 나눔 히어로·나눔기업 릴레이 기부 챌린지'의 두 번째 주자로, '지엔아이솔루션㈜'과 '대정종합건설㈜'이 기부에 동참했다. 광주사회복지공동모금회 제공

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 '희망2026나눔캠페인 나눔 히어로·나눔기업 릴레이 기부 챌린지'의 두 번째 주자로, '지엔아이솔루션㈜'과 '대정종합건설㈜이 기부에 동참했다고 15일 밝혔다.

이번 릴레이는 매주 금요일 광주사랑의열매 모금분과실행위원회가 추천한 '나눔 히어로·나눔기업'이 100만 원 이상 기부에 참여하는 릴레이 방식으로 운영되고 있다.

두 번째 주자인 지엔아이솔루션 주식회사와 대정종합건설은 지난 11일 가입식을 통해 지역사회 나눔 확산을 이어가며 나눔 온도를 더욱 높였다.

해당 캠페인을 통해서 모인 성금은 희망2026나눔캠페인 성금으로 광주사랑의열매는 지역 내 취약계층을 위한 생계비, 난방비, 의료비 등으로 전액을 지원할 계획이다.





광주사랑의열매 관계자는 "좋은 뜻에 동참해 주신 기업들 덕분에 릴레이가 힘 있게 이어지고 있다"며 "나눔 히어로로 함께해 주실 많은 분의 관심과 참여를 기대한다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

