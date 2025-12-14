본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"대통령님, 여자도 UDU 가게 해주세요"…칠곡 초등생 레슬러의 손편지

최승우기자

입력2025.12.14 14:01

수정2025.12.14 14:15

시계아이콘00분 49초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

남학생 제치고 전국대회 3연패한 유망주
“UDU 가고 싶다” 손편지 써 군청 찾아

레슬링 유망주인 초등학생이 이재명 대통령에게 "여자도 해군 특수정보부대(UDU)에 갈 수 있게 해달라"는 손편지를 보낸 사실이 알려져 화제다.


연합뉴스는 14일 경북 칠곡군 약동초등학교 6학년 임하경양이 지난 13일 칠곡군청 기획실을 찾았다고 보도했다. 임양은 기획실 관계자에게 직접 쓴 편지를 전하며 "대통령님께 꼭 전해 달라"며 전달을 요청한 것으로 전해졌다.


임양은 편지에 "저는 레슬링을 하는 소녀 임하경이다. 아빠가 나오신 UDU 특수부대에 들어가고 싶다. 여자도 들어갈 수 있게 해달라. 내가 열심히 해서 올림픽 금메달도 따겠다"라고 적으며, 답장을 기다리겠다는 말을 덧붙였다.


"대통령님, 여자도 UDU 가게 해주세요"…칠곡 초등생 레슬러의 손편지 레슬링 유망주인 초등학생 임하경양이 “여자도 해군 특수정보부대(UDU) 입대할 수 있게 해달라”는 내용을 이재명 대통령에게 보내 화제다. 연합뉴스
AD

UDU는 고난도의 해상·수중 침투 작전을 수행하는 해군 정예 특수부대다. 임양은 UDU 출신인 아버지 임종구씨(50)의 영향으로 이 부대를 가고 싶다는 꿈을 가지게 된 것으로 알려졌다. 임씨는 평소 딸에게 "나라가 없으면 나도 없다", "될 때까지 한다"는 말을 자주 해왔고, 임양은 이를 들으며 "아빠처럼 강해지고 싶다"는 마음으로 UDU 입대를 목표로 삼아왔다.


그러나 최근 UDU가 여군을 선발하지 않는다는 사실을 알게 되면서 임양은 직접 행동에 나섰다. 그는 가족과 지인들에게 "그럼 내가 대통령님께 직접 부탁하겠다"고 말한 뒤 실제로 손편지를 써 군청을 찾았다.


임양은 레슬링을 시작한 지 1년 만에 초등부 남녀 통합 60㎏급 자유형 랭킹 1위에 오른 유망주다. 남학생들을 상대로 연습하며 실력을 키웠고, 주특기인 태클을 앞세워 지난 4월 전남 장흥 전국레슬링대회를 시작으로 6월 KBS배 양정모 올림픽 제패 기념 전국레슬링대회, 문화체육관광부 장관기 전국 학생레슬링선수권대회까지 개인전 3연속 우승을 차지했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김재욱 칠곡군수는 "강한 의지와 성취를 보여준 임하경 양은 지역의 자랑"이라며 "꿈을 향해 마음껏 도전할 수 있도록 응원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.




최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기