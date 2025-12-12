"업계까지 위험" 수백만원 쥐고도 없어서 못 샀는데 '충격' 폭락 마오타이

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

저무는 마오타이 신화

"中주요 주류 회사, 올해 처음 마이너스 기록"

"젊은 소비자 끌어들이는 방법 강구해야"

한때 수 백만원을 호가하던 중국 최고급 술 마오타이 가격이 연일 폭락 중이다. 중국 주류 업계가 받는 타격도 큰 것으로 나타났다.

12일 중국 매일경제신문 등 다수 언론은 중국 유명 브랜드 페이톈 마오타이 가격이 처음으로 1500위안(약 31만3400원)이하로 떨어졌다고 보도했다.

마오타이 가격이 하락세다. 귀주마오타이유한회사 홈페이지.

보도에 따르면 페이톈 마오타이 도매가는 전날보다 15위안 떨어진 1495위안(약 31만원)이다. 페이톈 마오타이는 올해 내내 하락세를 보이고 있다. 6월에 처음 2000위안(약 41만원) 아래로 떨어지면서 10월엔 1700위안(약 35만원)선이 붕괴됐다. 특히 11월 초 중국에서 대대적으로 진행되는 전자상거래 플랫폼들의 할인행사에서는 도매가보다 낮은 가격에 판매돼 논란이 됐다.

시나경제는 최근 유명 브랜드 비천의 마오타이 가격도 하락한다면서 "마오타이 신화가 무너지고 있다"고 보도했다. 이어 "한때 수익을 보장하는 투자수단으로 여겨진 마오타이가 이제 수많은 사람에게 손실을 주고 있다"고 했다.

보도에 따르면 마오타이의 판매 부진, 가격 하락 현상은 중국 주류 업계에 쓰나미를 일으켰다. 우량예, 양허 등 주요 주류 회사 실적은 올해 처음으로 마이너스를 기록했다고 했다. 가격 하락으로 재고가 급증했고, 중소 업체들도 어려움을 겪고 있다고 부연했다.

시나경제는 중국 주류협회가 내놓은 '2025년 중국 백주 시장 연구 보고서'를 인용해 "올해 상반기 중국 주류 유통업체 58.1%가 늘어난 재고로 현금 부족 현상에 직면했다"고 전했다.

이 같은 주류 산업 침체의 원인으로는 소비자 수요 감소가 언급된다. 올해 중국 명절 연휴 기간 주류 소비는 전년 대비 20~30% 감소했고 재고는 10~20% 증가했다. 올해 5월18일 중국 정부가 당정 기관들에 내린 금주령의 영향이 크다는 분석도 나온다. 당정 기관 관계자들의 업무 식사에서 담배와 술을 제공해서는 안 된다는 것이 골자다. 중부 후베이성과 동부 안후이성에서 간부들이 음주 후 사망한 사건이 잇따라 발생하면서 금주령이 나오면서다.





시나경제는 "60, 70년대생에게 마오타이를 비롯한 고급 백주는 지위의 상징이자 사회적 수단이었고, 전통 음주 문화의 절대 강자였다"면서도 "세대가 바뀌면서 마오타이는 점점 '구세대 부유층 중심의 사고방식으로 변모했다"고 했다. 최근 중국 젊은 세대는 밀크티와 과일주스, 무알코올 음료와 맥주 등을 주로 소비하기에 마오타이 판매 부진은 당연한 수순이라는 것이다. 그러면서 "젊은 소비자를 끌어들이는 방법을 강구하는 것이 중국 주류 업계가 변할 수 있는 마지막 기회"라고 했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr

