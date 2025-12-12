화성시 농업기술센터, 농촌진흥사업 평가 최우수기관 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 화성시농업기술센터는 농촌진흥청 주관 '2025년 농촌진흥사업 평가'에서 전국 최우수 기관으로 선정됐다고 12일 밝혔다.

이 평가는 농촌진흥청이 전국 156개 농업기술센터를 대상으로 농촌진흥사업 활성화에 기여한 우수 농업기술센터를 선정해 사기를 진작하고 조직에 활력을 더하기 위해 실시하는 것이다.

평가는 우수 지방농촌진흥기관 평가지표를 활용해 ▲기술보급 기반 확대 ▲신기술 현장 확산 ▲농촌자원 활성화 ▲농업재해 대응 ▲청년 농업인 육성 등 9개 핵심 지표를 기준으로 이뤄졌다.

시는 ▲대학·민간기업 등과의 촘촘한 협력체계 구축 ▲농촌진흥사업 조직·예산 운영 기반 강화 ▲청년 농업인 활성화를 위한 지원 ▲기술보급확산지원단 운영 기반 마련 등 현장 보급 역량을 끌어올린 점에서 좋은 평가를 받았다.

농업 신기술을 지역 현장에 속도감 있게 적용해 재배 면적 확대와 참여 농가 수 증가 등에서도 높은 성적을 거뒀으며, 가루쌀 등 전략 작물의 보급 등 민관 협력을 기반으로 한 신기술 정착 등도 추진했다.

이밖에 농업재해 대응, 미세먼지 저감, 도시농업 활성화, 농업과학기술정보서비스 활용성 등 9개 지표의 모든 분야에서 우수한 성적을 기록했다고 센터 측은 설명했다.





송성호 화성시농업기술센터 소장은 "이번 최우수 기관 선정은 농업인과 가까운 곳에서 꾸준히 소통하며 현장의 어려움을 함께 해결해 온 결과"라며 "현장 중심의 기술 보급과 체계적인 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.





