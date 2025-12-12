"동남아는 불안해서"…특가 공세에 시골까지 한국인 우르르

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국 단체객 감소에 호텔 특가 잇따라

출국세 인상·지진 우려 변수

중국 단체 여행객 감소로 수요 공백이 생긴 일본 호텔들이 '최대 고객층'인 한국 관광객 확보에 나서며 단기 특가를 내놓고 있다. 동남아 지역 여행 안전성에 대한 우려가 커지면서 한국발 일본 여행 수요 역시 증가하고 있는 추세다. 다만 출국세 인상 검토와 최근 일본에서 발생한 지진 여파 등이 향후 수요 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다.

12일 여행업계에 따르면 하나투어의 일본 패키지 예약은 전년 동기 대비 25~30% 늘었고 도쿄·오사카·후쿠오카는 거의 두 배 가까이 증가했다. 시코쿠·남규슈 등 지방 소도시는 항공 노선 확대와 특가 공급 효과가 겹치며 최대 500%까지 예약이 뛰었다.

중국 단체 수요가 줄면서 일본 대도시뿐 아니라 지방 소도시 호텔들도 한국 시장을 겨냥한 단기 특가를 내고 있다는 것이 업계의 설명이다.

가격 인하·동남아 안전 우려 겹치며 일본 수요 강화

노랑풍선도 일본행 수요 증가를 확인했다. 4분기 일본 패키지 예약은 전년 대비 2.3% 늘었으며 대도시보다 시코쿠·혼슈 등 지방 지선 노선의 증가 폭이 더 컸다.

교원투어의 동계 시즌(12~2월) 예약에서도 일본 비중은 21.9%로 전년보다 2.5%포인트 상승했다. 지역별 선호도는 삿포로(28.8%)가 가장 높았고 마쓰야마(18.4%)·후쿠오카(17.0%)·오사카(16.7%)·대마도(8.4%) 등이 뒤를 이었다. 나고야·와카야마 등 신규 지역의 수요도 증가하며 여행지 다변화 흐름이 나타났다.

자유여행객이 중심인 놀인터파크도 비슷한 추세다. 지난 10일 기준 일본 숙소 거래액은 전년 대비 26% 증가했으며 도쿄·오사카·후쿠오카가 전체의 68%를 차지했다. 삿포로와 오키나와도 소폭 상승했다.

이 같은 흐름에는 일본 호텔의 가격 인하뿐 아니라 최근 동남아 지역의 치안·안전에 대한 우려가 확산하면서 일본이 대체 여행지로 떠오른 점도 영향을 미친 것으로 분석된다.

출국세 인상·지진 우려는 변수

다만 출국세와 숙박세 인상 등 비용 변수에 대한 우려도 남아 있다. 일본 정부와 자민당은 오버투어리즘(관광공해) 대응 재원을 마련한다는 명목으로 국제관광여객세(출국세)를 현행 1인 1000엔(약 9400원)에서 3000엔(약 2만8000원)으로 3배 이상 올리는 방안을 검토 중이다.

또 지난 8일 일본 아오모리현 앞바다에서 발생한 규모 7.5 지진 이후 추가 지진 가능성이 언급되면서 향후 일본 관광 수요에도 변수가 될 것이라는 지적도 제기된다.





한편 지난해 일본을 방문한 한국인은 882만명으로 집계됐다. 일본정부관광국(JNTO)에 따르면 올해 상반기(1~6월) 일본을 찾은 외국인 가운데 한국인은 약 478만3500명으로 중국과 대만을 제치고 1위를 기록했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

