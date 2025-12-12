본문 바로가기
셀트리온, 美 대형 PBM과 '앱토즈마' 등재 계약 체결

최태원기자

입력2025.12.12 09:06

'시너지 컬렉티브' 처방집에 선호의약품 등재

셀트리온은 자가면역질환 치료제 '앱토즈마'(성분명: 토실리주맙)가 미국 상위 5대 처방약급여관리업체(PBM) 중 하나인 '시너지 컬렉티브'(시너지) 처방집에 등재되며 출시 초기 환급 커버리지를 확보하는 데 성공했다고 12일 밝혔다.

셀트리온, 美 대형 PBM과 '앱토즈마' 등재 계약 체결 앱토즈마. 셀트리온
이번에 등재된 제품은 앱토즈마 정맥주사(IV) 제형으로, 시너지에서 관할하는 모든 공-사보험 처방집에 우선 처방이 가능한 선호의약품으로 등재됐다. 내년 1월부터 환자 환급 적용이 가능해져 빠른 처방 확대를 통한 시장 커버리지 조기 선점이 기대된다.


이로써 셀트리온은 올 10월 앱토즈마 출시 당시 미국 주요 보험사인 블루 크로스 블루 쉴드의 미네소타주 처방집 이후 두번째 대형 커버리지 확보에 성공했다. 출시 약 2개월여 만에 핵심 보험사 및 대형 PBM을 연달아 확보하며 제품 경쟁력이 입증된 만큼, 현재 진행 중인 다른 대형 PBM과의 등재 협상에도 긍정적으로 작용할 전망이다.


셀트리온 미국 법인은 앱토즈마의 주요 적응증인 류마티스 관절염 분야에서 처방 확대를 이끌기 위한 전문 인력 확충을 마친 상황이다. 내년 상반기 앱토즈마 피하주사(SC) 제형도 추가로 출시될 예정이어서, 한층 강화된 영업 경쟁력 및 마케팅 역량을 앞세워 시장 선점을 빠르게 추진할 계획이다.


앱토즈마뿐 아니라 셀트리온의 또 다른 대표 자가면역질환 치료제인 '유플라이마'(성분명: 아달리무맙) 역시 대형 PBM 등재 성과를 높이고 있다. 셀트리온 미국 법인은 미국 3대 PBM 중 두 곳의 공보험 처방집에 유플라이마 등재가 완료됐다고 밝혔다. 셀트리온은 자사의 자가면역질환 파이프라인이 탄탄하게 구축된 가운데, 환급 커버리지까지 안정적으로 확보되면서 의료진 처방도 더욱 확대될 것으로 예상한다.


미국 제약 시장에서 의약품 환급 여부에 대한 결정권을 지닌 PBM은 막강한 영향력을 지니고 있다. 특히, 이 가운데 상위 5개 PBM은 전체 시장의 90% 이상을 차지하고 있어 이들과의 계약 여부가 미국 시장 성공의 핵심 요소로 꼽히고 있다. 셀트리온은 주요 제품들을 판매하는 과정에서 이들과 긴밀한 네트워크를 형성하며 영향력을 지속해서 높이고 있다.


셀트리온 관계자는 "앱토즈마를 포함해 스테키마, 스토보클로-오센벨트 등 올해 미국 시장에 출시한 모든 제품이 대형 PBM 처방집에 순조롭게 등재되며 환자 처방 가속화를 이끌 기반 마련에 성공했다"며 "고수익 후속 제품들의 판매 확대가 예정된 만큼 한 차원 높은 실적 성장을 이뤄낼 수 있도록 총력을 다할 것"이라고 말했다




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

