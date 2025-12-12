지역과 캠퍼스가 손잡다… 동의과학대, ‘지역상생기반 창업아이디어 경진대회’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창의적 창업 아이디어 발굴·지역사회 기여도 강화… 총 10개팀 수상

현장의 문제를 학생의 시선으로 다시 빚어낸 순간!

동의과학대학교(총장 김영도)는 최근 지역사회 상생을 기반으로 창의적인 창업 아이디어를 발굴하기 위한 '2025년 지역상생기반 창업아이디어 경진대회'를 개최했다.

동의과학대학교 ‘지역상생기반 창업아이디어 경진대회’ 수상자들이 기념촬영하고 있다.

올해 경진대회에는 총 13팀(58명)이 참여, 서류심사를 통해 선발된 10팀(46명)이 본선 무대에 올라 창업 아이디어의 실현 가능성과 지역사회 기여도를 중심으로 열띤 경쟁을 펼쳤다.

이번 대회는 지역문제 해결, 산업적 활용 가능성, 창업 실현 가능성을 핵심 평가 지표로 삼아 서류심사, 멘토링, 발표평가 순으로 진행됐다.

본선에 오른 참가팀들은 미래 모빌리티 혁신, 스마트팩토리, 재난안전 라이프스타일, 의료·뷰티·레저 융합 관광 서비스, 지역상생·도시재생 등 다양한 분야에서 실용성과 현장 친화성을 갖춘 창업 아이디어를 선보였다. 심사는 산학협력과 창업 분야 전문가들이 담당했으며, 멘토링과 교육 과정을 통해 참가 아이디어의 완성도를 높이는 과정도 함께 마련됐다.

본선 진출 10개 팀 가운데 한방약재과 팀 '한방나눔동행'이 대상을 차지하고, 이어 ▲최우수상: 아이소(방사선과), Fㅏ이어 킬러(전기자동차과) ▲우수상: 스킨닉스(의료피부미용과), Medi-start(간호학과) ▲장려상: MGY(전기과), 테트리스(의료피부미용과) ▲입상: 두 배 시너지(의료피부미용과), 슬기로운 하루생활(간호학과), 무브먼트(의료피부미용과) 등 총 10개 팀이 수상했다.

이화석 동의과학대학교 산학협력단장은 "이번 경진대회는 지역사회 문제 해결을 위한 학생들의 창의적 아이디어가 실제 창업으로 이어질 수 있는 기반을 마련한 뜻깊은 자리였다"며 "지역과 함께 성장하는 창업 생태계를 구축하기 위해 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





동의과학대학교는 이번 수상팀을 대상으로 멘토링, 사업화 컨설팅, 창업 보육 프로그램 등을 연계 지원할 예정이며, 지역사회 협력체계를 확대해 청년 창업 활성화와 지역문제 해결에 기여하는 다양한 프로그램을 지속적으로 운영해 나갈 계획이다.





