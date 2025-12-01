디즈니, 오픈AI에 10억달러 투자…할리우드·AI 협업 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디즈니 캐릭터 200여종, 소라에 개방

아이거 CEO "AI 통해 스토리텔링 확장"

월트디즈니 컴퍼니가 오픈AI와 손잡고 본격적으로 생성형 인공지능(AI) 영상 시장에 뛰어든다. 이번 협력이 미국 영화산업과 AI의 결합을 가속하는 신호탄이 될지 주목된다.

미국 캘리포니아주 버뱅크에 위치한 월트디즈니 컴퍼니 본사 정문. 로이터연합뉴스

디즈니는 11일(현지시간) 오픈AI에 10억달러(약 1조4700억원)를 지분 투자하고, 미키마우스·신데렐라 등 자사의 대표 캐릭터를 오픈AI의 단편 AI 영상 플랫폼 '소라'에 활용할 수 있도록 제공하는 3년간의 라이선스 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 계약을 통해 소라 사용자들은 디즈니·마블·픽사·스타워즈 등에 등장하는 200여종의 캐릭터를 이용해 짧은 형태의 영상을 제작할 수 있게 된다. 다만 실존 인물인 배우들의 얼굴이나 음성 등은 계약 내용에 포함되지 않는다.

디즈니는 단순한 투자와 라이선스 제공을 넘어 오픈AI의 주요 고객사로도 참여한다. 새로운 콘텐츠 개발과 경험 제작에 오픈AI 기술을 적극 도입하고, 사내 업무 효율 향상을 위해 챗GPT 역시 활용할 계획이다.

밥 아이거 디즈니 최고경영자(CEO)는 "AI의 급속한 발전은 우리 업계의 중대한 전환점"이라며 "창작자와 그들의 작품을 존중·보호하면서, 생성형 AI를 통해 스토리텔링의 영역을 신중하고 책임 있게 확장해 나가겠다"고 밝혔다.





그동안 미국 영화계는 콘텐츠 데이터 활용 방식에 대한 불신과 노동조합과의 갈등 우려로 AI 기업과의 협업에 신중한 태도를 보여 왔다. 그러나 최근 오픈AI가 디즈니뿐 아니라 유니버설 픽처스, 워너브라더스 디스커버리 등 주요 스튜디오들과 소라 플랫폼 활용을 논의하는 등 업계 전반에서 변화의 흐름이 감지되고 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

