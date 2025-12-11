데이터처 "국가데이터기본법 제정…위원회 운영할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디지털플랫폼 등 고용 형태 파악

자살 및 소득 이동 통계 개선도

안형준 "혁신 속도감 있게 추진"

국가데이터처가 범정부 데이터 거버넌스 구축을 위해 국가데이터기본법(가칭)을 제정하고 국가데이터위원회를 구성해 운영하기로 했다. 인공지능(AI) 친화적인 데이터를 구축하고 다양한 정부부처 자료를 융합한 데이터도 개발한다.

안형준 국가데이터처장이 11일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 기획재정부(국세청·관세청·조달청)-국가데이터처 업무보고에서 부처 업무보고를 하고 있다. 연합뉴스

데이터처는 11일 정부세종컨벤션센터 국제회의장에서 이재명 대통령 주재로 김민석 국무총리 등이 참석한 가운데 이런 내용의 '2026년 국가데이터처 업무보고'를 했다.

데이터처는 이날 업무보고에서 '국민이 믿고 쉽게 활용할 수 있는 데이터, 대한민국 국정과제를 뒷받침하는 통계' 비전을 내놓고 핵심 과제도 제시했다. 구체적으로 ▲인공지능(AI) 기본 사회 구현을 위한 데이터 활용·관리 체계 확립 ▲범정부 데이터 밸류업 및 활용 강화 ▲국정과제 지원을 위한 국가 통계 개발 ▲국가 통계 서비스와 인프라 강화 등 네 가지 과제를 추진하기로 했다.

데이터처는 범정부 데이터 거버넌스를 구축하기 위해 국가데이터기본법(가칭)을 제정하고 데이터 정책 총괄 및 심의 기구인 국가데이터위원회를 구성해 운영할 계획이다. 국가 데이터의 체계적인 관리를 위해 국가 중요 데이터를 지정하고 등록제 및 품질 컨설팅 등을 통해 신뢰성 있는 양질의 데이터를 관리, 제공하기로 했다.

또 AI가 통계 데이터를 쉽게 읽고 해석할 수 있도록 AI 친화적인 메타 데이터를 구축한다. 데이터 연계 가능성 진단부터 분석 및 반출까지의 과정에 AI를 도입해 데이터 이용 편리성을 도모할 예정이다. 소득 이동 데이터베이스(DB), 사회 보장 DB 등 여러 부처에 있는 다양한 자료를 결합한 융합 데이터를 개발해 가치를 높이기로 했다.

국가 통계 개발 과정에서는 올해 기준 경제총조사를 통해 산업 생태계 변화를 파악하고, 지역 맞춤형 생활 인구와 지역 투자 동향 지표 개발 등 지역 통계를 확충할 계획이다. 불평등 지표와 데이터 관련 연구를 강화하면서 디지털 플랫폼 고용과 같은 새로운 고용 형태 파악에도 나선다. 또 다양한 행정 자료를 이용해 자살 통계와 소득 이동 통계를 개선한다.

데이터처는 국가통계포털(KOSIS)에서 이용자가 원하는 통계표를 직접 생성할 수 있는 맞춤형 서비스 모델 구축에도 힘쓰기로 했다. 또 로봇과 신재생 에너지 등 신성장 산업에 필요한 산업 특수 분류를 제·개정한다. AI 및 데이터 인재 양성을 위한 전문 교육 등 인프라 강화도 추진한다.





안형준 데이터처장은 "국민이 체감하는 변화를 만들 것"이라며 "AI 기본 사회 구현을 위한 데이터 혁신을 속도감 있게 추진하면서 완성도를 더하겠다"고 말했다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

