경기기후위성 성공 발사 기념식 13일 경기도서관서 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 오는 13일 수원 광교 경기도서관 창의계단(B1)에서 '기후위성 성공 기념식'을 열고, 위성 발사 이후 최초로 수신된 데이터를 공개한다.

경기도는 앞서 지난달 29일 미국 캘리포니아 반덴버그 우주군 기지에서 스페이스X 팰컨9 로켓을 통해 '경기기후위성'을 발사했으며 이후 56분 뒤인 4시40분께 목표 궤도에 안착해 위성이 사출됐고, 1시간여 만에 지상과의 송수신에 성공했다.

기후위성 성공 기념식은 ▲위성 데이터 공개 ▲천문학자 이명현 강연 ▲경기 기후바이브코딩 해커톤 수상작 설명 및 시상 순으로 진행된다.

경기기후위성 성공기념식 안내 포스터

AD

경기도는 이날 기념식과 함께 경기도의회 중회의실에서 '기후바이브코딩 해커톤'을 개최한다. 인공지능(AI)과 경기기후플랫폼의 기후데이터를 활용해 기후위기 문제 해결을 위한 앱, 웹사이트 등 창의적인 서비스를 발굴하는 행사로 해커톤 누리집(climate-gg.second-team.com)에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

또 경기도서관 플래닛 경기홀 '우주체험존'에서는 우주복 체험·미래식 체험 등 '지구를 지키는 10가지 미션' 체험 프로그램이 운영된다.

경기도는 이번 행사를 통해 경기기후위성 데이터 최초 수신을 기념하며, 위성 기술을 통한 기후위기 대응의 중요성을 도민에게 공유할 계획이다.





AD

차성수 경기도 기후환경에너지국장은 "경기기후위성 데이터 최초 수신은 경기도가 우주산업 분야의 기술력을 확보해 기후위기 대응에 한 걸음 더 나아갔음을 의미한다"며 "위성데이터 기반의 과학적이고 선제적인 기후 정책을 펼쳐나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>