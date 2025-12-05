부산교통공사, ‘함께 Green, 지속 가능한 하루’ 세미나 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공공기관·시민단체와 자원순환·플라스틱 저감 해법 모색

부산교통공사(사장 이병진)는 5일 부산지역 공공기관과 시민단체와 함께 부산도시철도 2호선 광안역 지하 1층 메트로라운지 광안에서 '함께 Green, 지속 가능한 하루' 세미나와 시민 참여형 프로그램을 개최한다.

이 행사는 자원순환 촉진과 플라스틱 사용 저감 방안을 모색하고 지역 기반 ESG 확산 전략을 논의하기 위해 마련된 것으로 '부산시 공사·공단-시민단체 ESG협의체'와 부산시민운동지원센터가 공동 주최한다.

부산시 공사·공단-시민단체 ESG협의체는 부산교통공사·부산도시공사·부산관광공사·부산시설공단·부산환경공단 등 5개 공사·공단과 부산경제정의실천시민연합·부산환경운동연합·부산YMCA·부산YWCA·부산그린트러스트 등 5개 시민단체가 참여해 지역사회 ESG 확산을 위해 구성된 협의체다.

세미나는 부산경제정의실천시민연합 조용언 공동대표의 인사말을 시작으로 ▲김해시 일회용품 감량·재활용 촉진 사례 발표(김해시 이치균 자원순환과장) ▲플라스틱 업사이클링을 활용한 공공기관 ESG 실천 사례 발표(우시산 변의현 대표) ▲플라스틱 저감 과제와 전략 토론(정수진 기획실장 사회) 등으로 진행된다.

협의체는 이날 논의된 내용을 바탕으로 ▲지역형 ESG 프로그램 개발 ▲시민 참여형 환경 캠페인 확대 ▲기관 간 협업 강화 등의 실행방안을 구체화할 예정이다.

또 오후 1시부터 5시까지 행사장에서는 시민들이 자원순환의 가치를 직접 체험할 수 있는 참여 프로그램이 운영된다. 부산YWCA는 양말목을 활용한 컵받침 만들기 체험 부스를, 부산환경운동연합은 플라스틱 문제를 환경인권 관점에서 조명한 '인권을 위협하는 플라스틱' 피켓 전시를 진행한다.





부산교통공사 이병진 사장은 "부산지역 공공기관과 시민사회가 함께 만들어 온 ESG 협력의 흐름이 부산 전역으로 확산하길 기대한다"며 "친환경 대중교통 운영을 넘어 지역 ESG 생태계를 선도하는 공공기관으로서 책임을 다하겠다"고 말했다.

부산교통공사 표지석.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

