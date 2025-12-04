청주 실종 여성 살해범은 54세 김영우…경찰, 신상정보 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청주 실종 여성 살인범 김영우(54)의 신상이 4일 공개됐다.

공개된 김영우의 신상. 충북경찰청

김씨의 이름과 나이, 얼굴은 이날부터 30일간 충북경찰청 홈페이지에 게시된다.

충북경찰청은 전날 신상정보 공개심의위원회를 열고 살인, 사체유기 혐의로 구속된 김영우에 대한 신상정보 공개를 결정했다. 김씨는 이에 대해 별도의 이의신청을 하지 않았다.

충북에서 범죄자의 신상 정보가 공개된 것은 이번이 처음이다.

공개된 김영우의 신상. 충북경찰청

김영우는 지난 10월 14일 오후 9시께 충북 진천군 문백면 한 노상 주차장에 주차된 전 연인 A씨(50대)의 SUV에서 그가 다른 남성을 만난다는 사실을 알게 되자 격분해 흉기로 10여차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다.

진천에서 오폐수 처리 등의 업체를 운영하는 그는 범행 이후 시신을 자신의 차량에 옮겨 싣고 이튿날 회사로 출근했다가 오후 6시께 퇴근한 뒤 거래처 중 한 곳인 음성군의 한 업체 내 오폐수처리조에 시신을 유기한 혐의도 있다.





경찰은 김영우의 자백을 받아 실종 약 44일 만에 A씨의 시신을 수습했다.

공개된 김영우의 신상. 충북경찰청





이경호 기자

