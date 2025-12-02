NH證, '2025 퇴직연금사업자 평가' 2관왕

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

종합 우수사업자 및 증권업 1위 선정

NH투자증권은 고용노동부가 주관하는 '2025년 퇴직연금사업자 평가'에서 2년 연속으로 종합 우수사업자와 증권업 1위에 선정됐다고 2일 밝혔다. 종합 우수사업자와 업권별(증권업) 우수사업자에 동시 선정된 곳은 전 금융권에서 NH투자증권이 유일하다.

이번 퇴직연금사업자 평가는 증권·은행·보험 등 41개사가 대상으로, 퇴직연금 운용상품 역량, 수익률 성과, 조직 및 서비스 역량, 수수료 효율성 등을 종합적으로 평가했다.

NH투자증권은 이번 평가에서 운용상품 역량과 조직·서비스 역량 등 다수의 부문에서 우수한 성과를 기록해 종합평가 상위 10% 내에 들어 2년 연속 퇴직연금 우수사업자로 선정됐다. 또한 올해 새롭게 도입된 업권별 우수 사업자 평가에서도 증권업 1위에 오르는 쾌거를 달성했다.

이같은 성과는 지속적인 운용 역량 강화와 고객 맞춤형 자산관리 전략의 결실로, NH투자증권 퇴직연금 상품의 경쟁력과 차별화된 고객 관리 서비스가 다시 한 번 입증된 것으로 평가받는다.

특히 퇴직연금 확정급여(DB)형 적립금의 효율적 운용을 위해 자산운용지침(IPS) 전담 애자일 조직을 운영, 운용 기준 결정부터 외부위탁운용관리(OCIO) 자산배분, 포트폴리오 구성과 실행까지 원스톱 컨설팅 서비스를 제공했다. 또한 IPS 컨설팅의 핵심인 재정검증 컨설팅을 고도화했으며 퇴직연금 법인 실무자를 대상으로 한 'NH 퇴직연금 스쿨' 운영을 통해 실무 역량 강화와 투자에 대한 관심도 제고했다.

아울러 퇴직연금 가입자의 수익률 향상을 위해 연령대별 특성에 맞춘 디폴트옵션 상품체계를 도입했고 적립식 상장지수펀드(ETF) 투자와 인공지능(AI) 로보어드바이저 일임서비스 등 자동투자 서비스 제공을 통해 장기 투자를 적극 지원한 점도 높은 평가를 받았다.





이재경 NH투자증권 리테일사업총괄부문 부사장은 "NH투자증권은 책임감 있는 퇴직연금 사업자로서 고객의 수익률 향상을 위해 최선을 다하고 있다"며 "앞으로도 상품 경쟁력과 차별화된 서비스로 퇴직연금 시장의 혁신을 이끌어가겠다"고 밝혔다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

