S-OIL 울산복지재단, 희망2026 나눔캠페인 성금품 전달

1억 9100만원 울산사회복지공동모금회 전달

S-OIL 울산복지재단은 1일 울산시청에서 희망 2026 나눔캠페인 성금품 1억 9100만원을 울산사회복지공동모금회에 전달했다.

S-OIL울산복지재단은 1일 희망2026나눔캠페인 성금품 1억 9100만원을 울산사회복지공동모금회에 전달했다. (왼쪽부터 김두겸 울산시장, 김보찬 S-OIL 울산컴플렉스 헤드, 전영도 울산사회복지공동모금회장). S-OIL 제공

전달식에는 김두겸 울산시장, 김보찬 S-OIL 울산 Complex Head, 전영도 울산사회복지공동모금회 회장과 관계자들이 참석했으며, 이번에 기탁된 1억 9100만원의 성금품 중 5000만원은 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 주유 상품권으로 전달되고, 1억 4100만원은 지역 아동센터 도서 지원, 청소년 발달지원계좌 후원사업과 울산지역 내 14개 사회복지기관에 지원돼 기관에서 필요한 다양한 복지사업에 사용될 예정이다.

S-OIL 김보찬 울산 Complex Head는 "S-OIL이 '희망 2026 나눔 캠페인'의 첫 기부자로서 마중물 역할을 하게 돼 더욱 뜻깊다"며 "이번 기부가 사랑의 온도탑 목표 달성에 힘을 더하길 바란다"고 말했다. 이어 "S-OIL은 울산과 함께 성장해 온 기업으로서 앞으로도 일자리 창출과 '나눔'이라는 핵심가치를 바탕으로 지역 사회가 필요로 하는 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 강조했다.

전영도 울산사회복지공동모금회 회장은 "에쓰오일 울산복지재단은 지속적인 나눔 활동으로 지역사회의 귀감이 되고 있으며, 사회복지시설·기관들이 큰 어려움에 놓인 상황에서 통 큰 기부를 결정해 주셔서 감사드린다"며 "이번에 지원한 성금과 주유상품권으로 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 보내는 데 도움이 될 것이다"고 전했다.





S-OIL 울산복지재단은 2007년부터 연말 동절기 저소득 세대를 위한 난방유 지원, 지역 내 사회복지시설기관을 통한 복지사업, 지역 농산물인 친환경 쌀 구매와 지원 등 지역사회를 위해 다양한 방법으로 사회공헌활동을 진행하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

