본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[인터뷰]“골든타임을 지키는 병원, 지역을 지키는 힘”

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.29 15:26

시계아이콘02분 07초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

강신홍 안동병원 이사장
지역완결형 필수의료의 새 모델을 제시하다

"우리가 지키지 않으면, 환자는 골든타임을 잃습니다" 인터뷰 내내 반복된 이 문장은 안동병원의 정체성과 방향을 가장 정확하게 설명하는 표현이었다.


지역 거점 병원이란 이름에 머물지 않고, 경북 북부권의 생명 안전망 전체를 책임지는 '최종치료 병원'으로 나아가겠다는 강한 의지가 담겨 있었다.


생명의 무게는 어느 지역에 사느냐로 결정돼서는 안 된다. 그러나 현실의 의료 인프라는 종종 그 차이를 만든다. 안동병원이 향한 방향은 바로 그 '격차'를 지우는 일이다. 현장에서 생명을 건져온 한 병원의 집요한 변화는, 지금 지역 의료가 어디로 가야 하는지를 선명하게 보여준다.

[인터뷰]“골든타임을 지키는 병원, 지역을 지키는 힘”
AD

◆ "지역에서 끝까지 치료할 수 있어야… 이것이 안동병원의 존재 이유입니다"

"안동병원의 핵심 가치는 지역 완결형 필수 의료입니다" 강신홍 이사장은 인터뷰 시작과 동시에 병원의 정체성을 분명히 했다. 응급·외상·심뇌혈관 분야를 중심축으로 한 24시간 중증 의료체계 구축은 그 정체성을 실천하기 위한 토대다.


안동병원은 권역응급의료센터, 권역외상센터, 권역 심뇌혈관센터와 닥터헬기를 기반으로 지역 내에서 대부분의 중증 환자를 즉각 치료할 수 있는 시스템을 갖췄다. 2000여 명의 임직원과 1800병상은 단순한 규모를 넘어 '경북 북부권 최종치료병원'이라는 신뢰를 지탱한다.


"환자가 대도시로 이송되는 동안 생명을 잃어서는 안 됩니다. 지역 안에서 골든타임을 지키는 것이 우리의 사명입니다"


◆ 365일·24시간 대응… "멈출 수 없는 중증·응급 의료의 현장"

중증 외상, 심근경색, 뇌졸중처럼 단 몇 분의 지체도 허용되지 않는 상황에서 안동병원은 수년간 광역 의료체계의 중심 역할을 해왔다.


감염병, 재난, 대규모 행사에서도 지역 의료의 최종방어선으로 기능한 경험은 2025 APEC 정상회의 공식 협력병원 수행으로 다시 한번 증명됐다.


강 이사장은 "거점병원의 책무는 위기 상황에서도 1분도 멈추지 않는 준비"라고 강조했다. 이는 안동병원이 지난 수년간 '응급의료 최전선'으로 불릴 수 있었던 이유이기도 하다.


◆ 중증·응급에 집중된 투자… "인재·장비·시스템 모두가 전략입니다"

안동병원은 중증 의료 역량 강화를 위해 공격적인 투자를 이어가고 있다.


대도시급 전문의 채용, 선형가속기와 로봇수술 장비 도입, 차세대 의료정보시스템 구축 등은 모두 '중증·응급 의료의 선택과 집중' 전략에 기반한다.


특히 66채 규모의 아파트를 매입해 전문의·전공의에게 1인 1실 정주 환경을 제공하는 과감한 지원은 지방 의료기관으로서는 이례적이라는 평가다. "좋은 의료진은 병원의 힘입니다. 인재가 머물 환경을 만드는 것이 지속 가능한 지역 의료의 출발점입니다"


◆ 환자 경험을 진료의 연장으로… "병원 문을 들어서는 순간부터 귀가까지"

안동병원은 환자 경험을 '진료 과정의 일부'로 규정한다. 대기시간 감소를 위한 예약 시스템 고도화, 원내 동선 정비, 안내 인력 확대, 병동 환경 개선 등은 모두 같은 맥락이다.


전 직원이 참여하는 친절·직무교육은 정례화돼 있으며, 환자 경험 평가 결과는 병원 운영에 실질적으로 반영된다.


강 이사장은 "환자의 불편을 없애는 일이 치료 효과를 높이는 것과 다르지 않다"고 말했다.


◆ 취약계층 진료부터 글로벌 헬스투어까지… 지역 의료의 외연을 확장한다

안동병원은 지역 공공의료의 보완재이자 파트너 역할을 충실히 해왔다. 취약계층 무료 진료, 농어촌 고령층 만성질환 관리, 찾아가는 건강검진, 지자체 재난 대응 협력 등 다양한 사회적 역할을 수행해왔다.


최근에는 미국법인을 통한 '헬스투어 프로그램' 운영으로 의료와 지역 관광을 결합한 새로운 모델을 선보였다. 미국 교포에게 건강검진을 제공하고, 하회마을·도산서원 등 세계유산 관광을 연계해 지역 경제 활성화에도 기여하고 있다.


◆ 생애 전 주기를 아우르는 병원… "공공성과 전문성, 두 축을 함께 키우겠다"

안동병원이 그리는 미래는 예방?치료?재활?완화의료가 끊김이 없이 이어지는 '생애 전 주기 의료 플랫폼'이다.


이를 뒷받침하는 조직문화 혁신도 주목된다. 만 70세까지 근무 가능한 정년 이후 계속 근무제, 역량 중심 무 면접 간호사 선발제, 직원 복지 인프라 확충 등은 지역 의료의 인재 유입과 정주 여건 개선을 동시에 이끌고 있다.


◆ "안동에서 증명한 모델, 대한민국 지역의료의 미래가 될 것"

강신홍 이사장의 말은 단순한 비전 제시가 아니다. 이미 이뤄낸 성과를 바탕으로 '앞으로 지역 의료가 가야 할 방향'을 보여주는 선언이다.


안동병원은 응급·중증 필수 의료의 전진 기지이자, 생애 전 주기를 책임지는 공공의료 플랫폼으로 확장하며 지역 의료의 새로운 준거점을 만들어가고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

강 이사장은 인터뷰를 마무리하며 이렇게 말했다. "지역에 산다는 이유로 치료의 기회를 잃어서는 안 됩니다. 안동병원의 도전은 앞으로도 계속될 것입니다." 안동에서 시작된 이 변화가 경북을 넘어 대한민국 지역의료의 미래 모델이 될지 주목된다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기