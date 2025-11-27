여야, 추경호 체포동의안 표결 합의…민주, 대장동 국정조사 입장 정리 후 통보키로(상보)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

K스틸법·전통시장법 등 포함

민주당 '법사위 국조' 입장정리 후 국힘에 통보키로

여야는 27일 본회의에서 추경호 국민의힘 의원의 체포동의안과 시급한 민생입법 7개를 우선처리하기로 했다. 본회의 상정이 가능한 안건은 90여개가 되지만 여야 간 합의처리를 위해 시급한 법안을 우선해 일정을 조율한 것이다.

우원식 국회의장과 김병기 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표 등 여야지도부는 이날 회동을 가진 뒤 이같이 교통정리를 했다.

우원식 국회의장(가운데)과 김병기 더불어민주당(왼쪽에서 두번째), 송언석 국민의힘 원내대표(오른쪽에서 두번째)가 27일 국회 의장실에서 열린 여야원내대표 회동에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 문진석 더불어민주당 원내수석부대표, 김 원내대표, 우 의장, 송 원내대표, 유상범 국민의힘 원내대표. 2025.11.27 김현민 기자

문진석 민주당 원내수석부대표는 회동 뒤 기자들과 만난 자리에서 "오늘 본회의에서 상임위원회, 법제사법위원회에서 처리된 민생 법안을 처리하기로 했지만, 국민의힘 당내 사정으로 7개 법안을 처리하고 나머지는 다음 달 2일 예산안과 함께 처리하기로 합의했다"고 설명했다. 유상범 국민의힘 원내수석부대표는 "오늘 추 의원 체포동의안 부분도 처리하기로 했다"고 말했다.

추 의원 체포동의안과 함께 처리된 법안은 ▲전자금융거래법 일부개정안 ▲부산 해양수도 이전기관 지원에 관한 특별법 ▲철강산업 경쟁력 강화 특별법 ▲전통시장 육성법 ▲농자재 지원법 ▲국민연금법 ▲부패재산 몰수법 등 7개다.

민주당은 대장동 항소 포기와 관련한 국정조사와 관련해 오후 5시까지 입장을 정리한 뒤 국민의힘에 통보하기로 했다. 여야는 그동안 이 사안과 관련해 국정조사를 언급했지만, 법사위에서 해야 한다는 민주당안과 특위를 만들어야 한다는 국민의힘안이 맞붙었다. 국민의힘이 법사위 국정조사를 수용함에 따라, 민주당 역시 입장을 내놓기로 했다. 다만, 국민의힘은 법사위 국정조사를 수용하는 대신 법사위 간사 선임과 발언권 박탈 및 증인 채택 문제 등에 대한 입장 변화를 요구했다.





문 수석부대표는 "조건 제시가 없었다면 저희가 일관되게 법사위에서 국정조사를 진행할 수 있었지만, 국민의힘이 3가지 조건을 제시해 당내 논의가 필요했다"고 설명했다. 3가지 조건 불수용 시 상황에 대해 문 수석부대표는 "받을지 말지는 국민의힘에 공이 넘어가는 것"이라고 덧붙였다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

