본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

보스턴다이내믹스 "현대차 공장에 휴머노이드 투입 시작"

우수연기자

입력2025.11.28 07:00

수정2025.11.28 07:48

시계아이콘02분 16초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"5~10년 내 휴머노이드 수천대 배치"
중장기 휴머노이드 양산 계획 언급
휴머노이드 개발 핵심은 '비용 절감·범용성'
스마트 팩토리 구축 위한 첫 걸음

보스턴다이내믹스(BD)가 현대차 미국 공장에서 휴머노이드 로봇 아틀라스(Atlas)를 투입해 운영하고 있는 것으로 확인됐다. BD는 향후 5~10년 내 산업 현장에 '수천 대 규모'의 휴머노이드를 배치하겠다는 중장기 계획도 공개했다.


28일 본지 취재를 종합하면, 보스턴다이내믹스는 최근 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트아메리카(HMGMA)에 휴머노이드 로봇 아틀라스를 투입해 파일럿 운영을 시작했다.


지난 18일(현지시간) 온라인으로 열린 웨비나에서 아야 더반 BD 휴머노이드 프로덕트 매니저는 "이미 현대차와 함께 현장(on-site)에 들어가기 시작했다"며 "현대차와의 프로젝트는 우리가 휴머노이드 로봇을 현장에 투입하는 첫 번째 사례"라고 말했다. 현대차그룹 관계자 역시 "현장에서 시범 운영해보는 '개념 검증(PoC)' 단계로 알고 있다"고 확인했다.


현대차그룹은 피지컬 AI와 로보틱스 기술을 활용한 미래형 스마트 팩토리 체제 전환에 속도를 내고 있다. 휴머노이드 로봇 개발과 생산 라인 투입은 스마트 팩토리 구축을 위한 첫 단계로 평가된다. 공장 인건비 부담이 줄고 24시간 가동이 가능해짐에 따라, 생산량이 대폭 늘어날 것이라는 기대가 업계선 나온다.


최근 현대차그룹이 관세 대응을 위해 미국 현지 생산 비중을 두 배 이상 늘리겠다는 계획을 밝힌 만큼, 로봇 기술을 적극 활용해 HMGMA 가동률을 끌어올릴 것으로 예상된다. 임은영 삼성증권 연구원은 "현대차그룹이 휴머노이드를 투입해 완전 자동화를 실현하면, 동일 공장 생산량은 60% 이상 증가한다"고 추산했다.


보스턴다이내믹스 "현대차 공장에 휴머노이드 투입 시작" 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 아틀라스. 보스턴다이내믹스 제공
AD
"5~10년 내 수천 대 규모" 중장기 양산 계획

이번 웨비나에서 BD는 휴머노이드의 판매 ·양산 시점과 규모까지 포함한 구체적인 중장기 전망을 제시하기도 했다. 더빈 매니저는 "현대차와 함께 테스트하며 '완성된(hardened)' 제품(휴머노이드)을 만들어가고 있다"며 "앞으로 1~2년 내에 제품 신뢰성이 높아지면 실제 판매로 이어질 것"이라고 말했다.


양산 규모를 묻는 질문에 대해서는 "앞으로 5~10년 사이에 '수천 대'의 휴머노이드 배치가 우리의 목표"라고 언급했다. 단기간 1만대 이상 양산을 제시한 글로벌 경쟁사들의 로드맵과 비교하면 상당히 보수적이며 현실적인 수치다.


앞서 현대차그룹은 미국에 연간 3만대 규모의 로봇 공장 신설 계획을 발표한 바 있다. 다만 이 공장의 생산능력은 휴머노이드 로봇뿐 아니라 4족 보행 로봇, 물류 로봇 등 다양한 로봇 제품군을 모두 포함한 수치다. 이에 따라 현대차그룹은 일단 대규모 양산 체제를 구축해놓고, 시장 상황과 기술 신뢰도를 높이면서 점차 생산 규모를 늘려가겠다는 입장을 표명한 것으로 해석된다.


반면 경쟁사들은 보다 공격적인 계획을 제시하고 있다. 테슬라는 올해 5000대를 시작으로 2026년에는 5만대까지 생산 규모를 확대하겠다는 목표를 내놨고, 피규어AI 역시 초기 1만대 양산을 추진한 뒤 향후 4년간 총 10만대 수준으로 확대할 계획을 밝혔다. 중국의 유비테크 또한 2026년 5000대, 2027년 1만대의 생산 목표를 제시하며 시장 선점 경쟁에 속도를 내고 있다.


업계 관계자는 "혁신 속도를 중시하는 경쟁사와는 달리, BD는 기술 성숙도와 안전성, 현장 적합성을 충분히 확보한 이후 양산을 확대하겠다는 전략적 판단을 내린 것"이라며 "이는 현대차그룹 평소 제조 철학과도 일치한다"고 말했다.


보스턴다이내믹스 "현대차 공장에 휴머노이드 투입 시작" 보스턴다이내믹스 아틀라스가 카메라를 통해 부품을 정확히 인식하고 정리하는 모습. 보스턴다이내믹스 제공
개발 핵심은 '비용 절감과 범용성'

최근 BD가 강조하는 '아틀라스' 개발의 핵심 목표는 비용 절감과 범용성 확대다. BD는 하드웨어 완성도에서는 이미 세계 최고 수준이지만, 유압 기반 초기 아틀라스는 높은 비용과 유지보수가 까다롭다는 한계가 있었다. 이에 BD는 불필요한 사양을 줄이고 가격 경쟁력을 강화하는 방향으로 전략을 전환했다.


이를 위해 유압 대신 전기 동력을 활용한 'E-아틀라스'를 공개했으며, 현재 개발 중인 3세대 모델은 배터리 교체 방식으로 24시간 운용이 가능할 것으로 기대된다. 실용성을 중시한 기조는 로봇의 손(그리퍼) 설계에서도 드러난다. 경쟁사들이 '5지(指)' 손 개발에 나서는 것과 달리, BD는 3개 그리퍼를 정교하게 고도화하는 쪽을 택했다. 인간의 손을 그대로 모사하기보다 산업 현장에서 필요한 기능에 집중하는 것이 더 효율적이라는 판단에서다.


하체 구조에 대한 접근법도 독특하다. 일반적으로 다리 기반 로봇이 바퀴보다 더 비쌀 것이라는 인식이 있지만, BD는 "실제론 다리 로봇이 비용 관점에서 효율적"이라고 설명한다. 고성능 전방향 바퀴 구현에는 많은 액추에이터가 필요하고 무게가 늘면서 전력 소모도 커진다. 반면 다리 로봇은 좁은 공간 등 다양한 지형에서 이동이 가능해 현장 범용성이 뛰어나다는 것이 BD의 설명이다.


BD는 휴머노이드의 '두뇌'에 해당하는 AI 개발에도 집중하고 있다. 로봇은 거대 행동 신경망(LBM)을 기반으로, 균형·집기·거리 판단 등 기본기를 익히는 △프리 트레이닝, 가상현실(VR) 환경에서 사람이 교정해주는 △포스트 트레이닝 단계로 학습한다. 이 과정에서 로봇은 작업별 최적 행동 패턴을 스스로 축적한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

현대차그룹은 이같은 신기술 기반의 최신형 '아틀라스'를 내년 1월 CES 2026에서 공개할 계획이다. 이 자리에서 AI 로봇 개발 현황과 스마트 팩토리 구축을 핵심으로 하는 미래 제조 혁신 비전을 제시할 것으로 기대된다.


보스턴다이내믹스 "현대차 공장에 휴머노이드 투입 시작" 보스턴다이내믹스 연구진들이 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 손보고 있는 모습. 보스턴다이내믹스 제공



우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기