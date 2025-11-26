본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

이해진의 큰그림…네이버, 두나무 품고 '디지털 자산 패권' 뛰어들다

박유진기자

입력2025.11.26 17:42

시계아이콘01분 40초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

26일 이사회서 80조 결제망+업비트 거래 인프라 결합 최종 의결
이해진·송치형 27일 네이버 사옥서 함께 등판…미래 전략 설명

이해진의 큰그림…네이버, 두나무 품고 '디지털 자산 패권' 뛰어들다
AD

네이버가 가상자산거래소 업비트를 운영하는 두나무를 품으면서, 이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장이 글로벌 자산시장 경쟁을 향한 본격적인 승부수를 띄웠다는 평가가 나온다. 네이버파이낸셜이 두나무를 주식교환 방식으로 완전 자회사화하기로 결정한 26일 이사회는 그동안 이해진 의장이 구축해온 글로벌·핀테크 전략의 윤곽을 최종 확인한 순간이라는 해석도 뒤따른다. 네이버가 가상자산 거래소 지분에 투자하는 수준을 넘어서, 검색·커머스·콘텐츠·결제까지 확장된 생태계 한복판에 블록체인 기반 금융 인프라를 직접 심겠다는 의지를 드러낸 셈이다.


이 의장은 올해 상반기 경영 일선에 복귀한 이후 글로벌 투자와 신사업 확장에 속도를 내왔다. 5월 테크비즈니스 부문 신설, 6월 미국 법인 '네이버벤처스' 설립과 트웰브랩스 투자, 8월 스페인 중고거래 플랫폼 왈라팝 완전 인수 등까지 동선은 명확했다. 국내 포털과 커머스 중심의 성장 한계를 벗어나기 위해선 새로운 축이 필요했고, 그 마지막 조각이 '디지털 자산'이었다는 분석이다.


네이버파이낸셜은 이미 연간 결제액 80조원에 달하는 네이버페이를 중심으로 온라인 간편결제 시장 선두를 달리고 있다. 두나무는 말 그대로 업비트를 통해 국내 거래량의 80% 이상을 점유하는 대표 사업자다. 두 회사의 기능이 결합하면 국내에서 가장 큰 디지털 지갑과 가장 강력한 가상자산 거래 인프라가 하나의 생태계로 묶이게 된다. 단순히 "결제와 코인을 연결한다" 수준이 아니라, 원화 기반 스테이블코인의 통합 금융 플랫폼이 한 번에 만들어지는 셈이다.


업계에서는 두나무의 '기와체인'을 통해 원화 연동 스테이블코인을 발행한 뒤 네이버페이 결제 시스템과 연결하는 방식이 유력한 활용 구상으로 언급된다. 스테이블코인은 변동성이 적고 실물통화와 연동된 디지털 자산으로, 글로벌 플랫폼 간 결제 표준으로 주목받아왔다. 거대한 네이버 생태계 내부에서 스테이블코인을 결제수단으로 쓸 수 있게 되면 자연스럽게 사용자 기반이 확보되고, 이후 해외 서비스까지 확장되면 글로벌 디지털 원화 실험도 가능해진다.


네이버의 콘텐츠·커머스 생태계에 네이버페이의 결제망을 덧대고, 여기에 두나무의 기술을 합치면 사용자가 일상적인 소비와 금융을 오가는 과정에 네이버가 관여할 수 있다. 결제, 자산 이동, 포인트 적립, 디지털 보상 구조가 단일 생태계에서 돌아가는 셈이기 때문에 네이버 입장에서는 광고 외 수익원을 확보하고, 사용자 체류 시간을 늘리고, 플랫폼 의존도를 강화하는 효과가 동시에 생긴다.


인공지능(AI) 분야에서도 이번 결합은 확장성을 만든다. 네이버는 최근 자체 AI 모델 강화에 나서고 있는데, 두나무가 가진 블록체인 기술은 생성형 AI 서비스의 활용성을 높일 수 있다. 나아가 AI가 스스로 결제·정산·계약을 실행하는 에이전트 모델도 구현할 수 있다는 전망이 나온다. 단순한 금융 확장이 아니라 네이버 전체 서비스의 기술 구조를 재정의하는 변화라는 의미다.


다만, 공정거래위원회의 기업결합 심사는 이번 합병의 변수로 남는다. 국내 간편결제 1위 사업자와 가상자산 거래 1위 사업자의 결합인 만큼 시장지배력 강화나 독과점 가능성을 따져볼 수밖에 없다. 다만 두 회사 모두 전통 금융업자가 아닌 만큼 금산분리나 금가분리(금융과 가상자산의 분리) 규제는 직접적으로 적용되지 않을 것이란 게 업계 판단이다. 결국 경쟁제한성 여부가 쟁점으로 부상할 전망이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 네이버와 두나무는 27일 경기도 성남 네이버 제2사옥에서 합병안을 공식 설명한다. 외부 노출이 드문 이해진 의장과 송치형 두나무 회장이 나란히 등장할 예정이어서, 양사가 이번 결합을 미래 전략의 중심으로 두고 있다는 의미로 해석된다. 단순한 인수합병이 아니라, 네이버가 글로벌 자산시장과 디지털 금융 체계의 전면으로 뛰어들겠다는 선언에 가깝다는 평가가 나온다.




박유진 기자 genie@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기