광주사랑의열매, 동구 나눔히어로 가입자 90명 돌파

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.11.26 18:39

광주사랑의열매, 동구 나눔히어로 가입자 90명 돌파 광주 동구에서 사랑의 열매 100만원 이상 기부자 모임인 나눔히어로 가입자가 90명을 돌파했다. 광주사회복지공동모금회 제공
광주사회복지공동모금회는 광주 동구에서 사랑의 열매 100만원 이상 기부자 모임인 나눔히어로 가입자가 90명을 돌파했다고 26일 밝혔다.


지난 25일 동구청 상황실에서 제8기 우리동네 나눔히어로 인증패 전달식을 개최했다. 이날 행사에선 총 17명에게 인증패를 전달했다.


우리동네 나눔히어로는 100만원 이상을 일시 기부한 개인과 법인을 대상으로 인증패를 수여하는 캠페인으로 복지사각지대 해소와 나눔문화 확산을 목표로 지난 4월부터 연말까지 추진되고 있다.


동구 제8기 나눔히어로 참여 대상은 ▲롯데건설㈜ ▲청심병원 주경채 ▲하이고래협동조합 박수인 ▲㈜자양 송부기 ▲파랑새안과 임선택 ▲파랑새안경 이신엽 ▲㈜정원주택개발 ▲동구사회적경제연합회 ▲프라임 누가약국 이상훈 ▲㈜신흥콘크리트 선문규 ▲동구의회 의장 문선화 ▲故최병구 ▲김성오 ▲정명호 ▲빛고을종합사회복지관장 배용태 ▲동구가족센터장 전성남 ▲주식회사 장강 손명희 총 17명(개소)이다.


광주사랑의열매 구제길 회장은 "따뜻한 나눔에 동참해주신 나눔 히어로 분들께 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 더 따뜻한 지역사회를 위한 나눔 문화 확산에 최선을 다하겠다"고 전했다.


임택 동구청장은 "우리 동네 나눔 히어로 한 분 한 분의 마음이 모여 동구의 희망을 밝히고 있다"며 "주민 모두가 체감할 수 있는 행복한 복지 공동체를 만들어 가겠다"고 말했다.


한편 광주지역에서 임택 동구청장이 나눔히어로 1호로 가입했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

