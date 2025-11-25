광명시, '서비스 간소화'·'업무 자동화'에 AI 행정 역량 집중한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'AI 광명 추진 계획 수립' 위한 중간보고회 개최

안전·재난, 교통·주차, 민원·서류 분야 우선 추진

경기도 광명시가 '서비스 간소화'와 '업무 자동화'를 중점 전략으로 삼아 인공지능(AI) 기반 행정 효율화를 우선 추진한다. AI 기반 행정 혁신 추진을 위한 일선 공무원과 시민 의견을 반영한 계획이다.

광명시는 25일 시청 중회의실에서 AI 기반 행정 혁신의 3개년 계획인 'AI 광명 추진계획' 수립을 위한 중간보고회를 개최했다. 시는 이 자리에서 그동안 실시한 공무원·시민 대상 설문조사와 인터뷰 분석 결과를 공유하고 향후 계획에 반영할 전략과 과제를 논의했다.

광명시가 25일 개최한 'AI 광명 추진계획 수립' 중간보고회에서 참석자들이 AI 기반 행정을 위한 주요 전략을 논의하고 있다. 광명시 제공

AD

이 계획은 국정과제인 'AI 3대 강국 도약'에 발맞춰 시 특성에 맞춘 AI 기본계획을 수립하고, 활용 전략과 단계별 추진 로드맵을 마련해 행정 효율성을 높이고 시민 만족도를 혁신하기 위한 로드맵이다.

시는 지난 9월 계획 수립을 시작해 지난달 공무원 82명, 시민 2991명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 토대로 ▲자동화된 행정 ▲증거 기반 정책 ▲간소화된 절차 ▲신뢰할 수 있는 행정 ▲포용적 서비스 ▲적응형 조직 등 6대 전략을 도출해 냈다.

설문조사에서 공무원들은 ▲문서 작성·검토(28.3%) ▲자료 수집·검색(22.5%) ▲단순 데이터 입력(19.6%) 등 반복적·비효율 업무에 어려움을 겪는 것으로 나타났다.

시는 이를 해소하기 위해 AI 기반 문서 자동 작성, 데이터 검색·정리 자동화 등으로 업무 부담을 줄이고 '자동화된 행정'을 실현할 계획이다. 축적된 데이터를 분석해 정책의 근거를 강화하는 '증거기반 정책' 추진도 주요 전략으로 삼았다.

시민들이 행정서비스 이용 시 불편 사항으로는 대기시간(26.8%)이 가장 많았다. 이어 정보 부족(24.1%), 절차 복잡성(22.9%), 접근성 문제(18.8%) 순으로 나타났다.

시는 이 4가지를 시민 관점의 핵심 개선 과제로 삼아 ▲민원 대기 예측·분산 시스템 ▲AI 기반 안내 서비스 ▲자동화 등을 통해 '간소화된 절차'를 구축할 계획이다.

AI 기술 도입이 가장 필요한 분야로는 ▲안전·재난 ▲교통·주차 ▲민원·서류 발급 순으로 조사됐다. 시는 이를 1차 우선 도입 분야로 설정해 관련 서비스를 단계적으로 확대할 예정이다.

AI 도입 시 우려되는 점으로는 개인정보 유출(29.7%), 디지털 격차(28.7%) 등을 꼽았다. 이런 우려를 해소하기 위해 시는 고령자·디지털 취약계층을 위한 친화적 서비스, 다국어 통역 서비스 등을 강화하고, AI 윤리 가이드라인 마련과 보안·익명화 강화에 나설 방침이다.

빠르게 변화하는 기술 환경에 대응할 수 있도록 공무원 대상 AI 역량 교육, 전문 인력 양성, 부서 간 협업 체계 마련 등을 추진한다.

박승원 광명시장은 "공무원과 시민의 의견을 기반으로 광명형 AI 행정 모델을 만들어 누구나 기술의 편의를 누릴 수 있는 스마트 행정을 실현하겠다"고 말했다.





AD

광명시는 추가 연구를 거쳐 다음 달 중 계획 수립을 완료한 후 내년부터 순차적으로 과제를 이행할 계획이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>