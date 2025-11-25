본문 바로가기
동의과학대 DIT사회봉사단, 양산 선리마을서 농촌 일손돕기 봉사활동 진행

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.25 15:26

학생·교직원 36명 참여… 사과 수확·환경정화 등 지역사회 상생 실천

동의과학대학교(총장 김영도)는 DIT사회봉사단이 지난 14일부터 15일까지 경남 양산시 원동면 선리마을에서 농촌 봉사활동을 실시했다고 25일 전했다.

동의과학대 DIT사회봉사단, 양산 선리마을서 농촌 일손돕기 봉사활동 진행 동의과학대학교 DIT사회봉사단이 양산 선리마을서 농촌 일손돕기 봉사활동을 진행하고 기념촬영하고 있다. 동의과학대 제공
동의과학대는 2008년 선리마을과 1교 1촌 자매결연을 체결한 이후 매년 수확철을 비롯해 농가 인력 수요가 높은 시기에 농작업 지원과 환경정화 활동 등을 지속적으로 추진해 오며 지역과의 상생 협력 활동을 이어오고 있다.


이 봉사활동에는 재학생과 교직원 36명이 참여, 마을 공동경작지에서 ▲사과 수확·포장 ▲농수로 정비 ▲마을 주변 환경정화 등 다양한 활동을 펼치며 농촌의 부족한 일손을 도왔다.


봉사활동에 참여한 이용준(물리치료과) 학생은 "힘든 작업도 있었지만, 농촌 현장을 직접 체험해볼 수 있어 보람 있었다"며 "기회가 된다면 지속적으로 도움을 드리고 싶다"고 소감을 말했다.


김영도 총장은 "학생들이 농업의 중요성과 농촌의 현실을 직접 경험하며 공감대를 형성했다는 점에 큰 의미가 있다"며 "지역사회와 함께 성장할 수 있는 다양한 사회공헌 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

