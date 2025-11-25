본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

김기현 민주당 경산시위원장, 李대통령 공약 '경산-울산 고속도로' 논의 착수

영남취재본부 최대억기자

입력2025.11.25 14:19

시계아이콘00분 35초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

김 위원장 "공약임에도 불구, 추진 여부 아직도 불투명"
국토교통위원장과 만나 '고속도로 공약 적극 반영' 촉구

더불어민주당 김기현 경산시지역위원장이 이재명 대통령 경산 공약인 경산~울산 간 고속도로 개설 추진을 위해 직접 설득에 나섰다.


25일 민주당 경산시지역위원회에 따르면 김 위원장은 24일 더불어민주당 소속 맹성규 국회 국토교통위원장과 국회의원 임미애 더불어민주당 경북도당위원장을 만나 "경산~울산 간 고속도로 개설은 이재명 대통령 후보 경산 공약임에도 불구하고 추진 여부가 아직도 불투명하다"고 밝혔다.

김기현 민주당 경산시위원장, 李대통령 공약 '경산-울산 고속도로' 논의 착수 김기현 더불어민주당 경산위원장은 24일 맹성규 국회 국토교통위원장과 임미애 국회의원을 만나 경산-울산 간 고속도로 개설을 건의했다.
AD

그러면서 "경산 시민의 염원에 부응할 수 있도록 올해 고시 예정이 제3차 고속도로 건설종합계획안에 고속도록 개설 계획안을 적극 반영해 줄 것을 촉구했다"고 전했다.


면담 자리에서 김 위원장은 "고속도로 개설은 자동차 부품산업이 집적된 경산과 완성차 공장이 있는 울산과의 거리 단축을 통한 경산 관내 부품기업의 물류비 절감 효과로 지역의 산업경쟁력을 강화해야 된다"며 "경산~울산 고속도로 개설은 지난 대선 시기 더불어민주당과 이재명 대통령 후보가 경산 시민에게 약속한 공약인 만큼 이번 계획안에 신속하게 반영하는 책임 있는 모습을 보여줘야 한다"라고 피력했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

제3차 고속도로 건설계획이 연내 고시 예정인 가운데, 김 위원장은 향후 국토교통부와 대통령실 방문 등을 통해 5년 단위로 계획되는 제3차 고속도로 건설계획안에 이재명 대통령의 경산 공약이 누락되지 않도록 발빠른 행보를 이어갈 방침이다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기