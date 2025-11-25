김기현 민주당 경산시위원장, 李대통령 공약 '경산-울산 고속도로' 논의 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김 위원장 "공약임에도 불구, 추진 여부 아직도 불투명"

국토교통위원장과 만나 '고속도로 공약 적극 반영' 촉구

더불어민주당 김기현 경산시지역위원장이 이재명 대통령 경산 공약인 경산~울산 간 고속도로 개설 추진을 위해 직접 설득에 나섰다.

25일 민주당 경산시지역위원회에 따르면 김 위원장은 24일 더불어민주당 소속 맹성규 국회 국토교통위원장과 국회의원 임미애 더불어민주당 경북도당위원장을 만나 "경산~울산 간 고속도로 개설은 이재명 대통령 후보 경산 공약임에도 불구하고 추진 여부가 아직도 불투명하다"고 밝혔다.

김기현 더불어민주당 경산위원장은 24일 맹성규 국회 국토교통위원장과 임미애 국회의원을 만나 경산-울산 간 고속도로 개설을 건의했다.

그러면서 "경산 시민의 염원에 부응할 수 있도록 올해 고시 예정이 제3차 고속도로 건설종합계획안에 고속도록 개설 계획안을 적극 반영해 줄 것을 촉구했다"고 전했다.

면담 자리에서 김 위원장은 "고속도로 개설은 자동차 부품산업이 집적된 경산과 완성차 공장이 있는 울산과의 거리 단축을 통한 경산 관내 부품기업의 물류비 절감 효과로 지역의 산업경쟁력을 강화해야 된다"며 "경산~울산 고속도로 개설은 지난 대선 시기 더불어민주당과 이재명 대통령 후보가 경산 시민에게 약속한 공약인 만큼 이번 계획안에 신속하게 반영하는 책임 있는 모습을 보여줘야 한다"라고 피력했다.





제3차 고속도로 건설계획이 연내 고시 예정인 가운데, 김 위원장은 향후 국토교통부와 대통령실 방문 등을 통해 5년 단위로 계획되는 제3차 고속도로 건설계획안에 이재명 대통령의 경산 공약이 누락되지 않도록 발빠른 행보를 이어갈 방침이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

