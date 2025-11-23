송언석 "김용범, 국민 대표기관 모독…사과하고 거취 밝혀야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

송언석 국민의힘 원내대표가 23일 국회 운영위원회에서 언성을 높인 김용범 대통령실 정책실장을 향해 "즉각 사과하고 책임 있는 거취를 밝혀야 한다"고 비판했다.

송 원내대표는 이날 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에서 "국민을 대신해 질의하는 국회의원을 향해 삿대질하고 고함을 친 것은 단순한 감정의 표출이 아니라 국민의 대표기관을 모독한 중대한 일"이라며 이같이 밝혔다.

송언석 국민의힘 원내대표가 21일 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하고 있다. 2025.11.21 김현민 기자

AD

송 원내대표는 "김 실장의 행동은 이 정권이 국민을 어떻게 대하는지를 여실히 보여준 사건이었다"며 "이재명 정권 공직자들의 국민을 업신여기는 가벼운 언행은 심각한 수준"이라고 주장했다.

그러면서 "공직은 권력을 누리는 자리가 아니라 국민 전체를 위해 봉사하는 자리임을 다시금 명심해야 한다"고 덧붙였다.





AD

앞서 김 실장은 지난 18일 국회 운영위에서 야당 의원이 갭투자 의혹을 제기하는 과정에서 전셋집 사는 자신의 딸을 거론한 데 대해 한동안 언성을 높이며 반발한 바 있다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>