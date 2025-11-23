본문 바로가기
'얕보이지 않는 옷' 뭐길래…日서 논란 중인 총리의 한마디

김은하기자

입력2025.11.23 13:28

G20 정상회의 참석 앞두고 SNS에 글 올려 논란

다카이치 사나에 일본 총리가 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 앞두고 '얕보이지 않는 옷 고르느라 몇 시간을 썼다'고 발언해 화제다.


다카이치 총리는 21일 주요 20개국 정상회의가 열리는 남아프리카공화국 요하네스버그로 향하는 길에 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올렸다.


22일 일본 매체 닛칸스포츠에 따르면, 그는 "세탁소에서 찾은 옷 중에서 '값싸게 보이지 않는 옷', '얕보이지 않는 옷'을 고르는 데 몇 시간을 들였다"며 "외교 협상에서 '기죽지 않을 수 있는 옷'을 무리해서라도 하나쯤은 사야 하는 걸까요"라고 썼다.


'얕보이지 않는 옷' 뭐길래…日서 논란 중인 총리의 한마디 22일(현지시각) 남아프리카공화국 요하네스버그에서 열린 주요20개(G20) 정상회의에 참석한 다카이치 사나에 일본 총리(가운데). 로이터 연합뉴스
이번 발언은 다카이치 총리의 '대만 유사시 집단 자위권 행사' 발언 이후, 중일 관계가 경색된 가운데 나온 것이라 중국을 의식한 것 아니냐는 해석도 있다.


그가 옷 고민을 하게 된 건 안도 히로시 참정당 의원의 지적에서 시작됐다. 안도 의원은 13일 참의원 예산위원회에서 다카이치 총리를 향해 "앞으로 총리님을 비롯한 각료 여러분은 세계 각국 정상들과 협상해야 한다"며 "가능하다면 일본 최고의 원단을 쓰고, 최고의 장인이 만든 옷을 입고, 외교 협상에 임해주셨으면 한다. 값싼 옷으로 나서면 얕보인다"고 말했다.


다카이치 총리는 이 발언을 언급하며 "나는 일본 최고의 원단과 장인이 만든 옷은 없지만, 안도 의원 지적이 일리가 있다고 생각해, 싸구려처럼 보이지 않는 옷, 얕보이지 않을 옷을 고르는 데 몇 시간 썼다"고 고백했다.


'얕보이지 않는 옷' 뭐길래…日서 논란 중인 총리의 한마디 일본 누리꾼들이 다카이치 총리를 비판하며 올린 엑스 글들. 엑스 갈무리

다카이치 총리는 "결국 옷이 별로 없어서 모두가 익숙한 재킷과 원피스 조합으로 짐을 쌌지만, 외교 협상에서 우위를 점할 수 있는 옷을 무리해서라도 사야 할지도 모르겠다"고 덧붙였다.


이와 관련해 일본 누리꾼 등 사이에서는 여러 의견이 나왔다. 이들은 "내면이 빛나면 우위를 점할 옷은 필요 없다", "우위를 점한다는 표현이 좀 그렇지 않나", "얕보이지 않을 옷, 우위를 점할 수 있는 옷, 이런 생각을 하고 있네. 어떤 옷을 입든 진심과 배려가 전달된다"는 등의 반응을 보였다.


일각에서는 다카이치 총리가 글에서 언급한 '기죽지 않을 수 있는 옷'은 원문으로 표현하면 자신이 상대보다 우위에 있음을 과시하는 행위를 가리킬 때 쓰는 말이라 부적절한 표현이라고 지적했다.




김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

