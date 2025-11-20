본문 바로가기
정기선 HD현대 회장 "조선업도 위기감 커져"…中과 격차 위해 'AI 속도전' 강조

오지은기자

입력2025.11.20 16:00

HD현대-UNIST·울산대 산업 협력 MOU서
정부 지원과 초(超)격차 필요성 메시지 나와
김영옥 CAIO "중국은 이미 무인·AI 전환"

정기선 HD현대 회장이 "조선업 분야에서도 요즘은 위기감을 더 크게 느끼고 있다"며 국내 제조업의 구조적 변화를 정면으로 짚었다.


정 회장은 20일 경기 성남시 HD현대 '글로벌 연구·개발 센터(GRC 센터)'에서 조선·해양 인공지능(AI) 협력을 위해 UNIST와 협약을 체결한 직후 이같이 말했다. 그는 축사에서 참석자들에게 감사 인사를 전한 뒤 "최근 수주도 많고 실적도 좋고, 마스가(MASGA·미국 조선업을 더 위대하게) 프로젝트를 통한 미국 사업 확대도 기대되니 걱정이 없지 않으냐는 말을 주변에서 많이 듣는다"면서도 "솔직히 말씀드리면 요즘이 더 불안하다"고 운을 뗐다.

정기선 HD현대 회장 "조선업도 위기감 커져"…中과 격차 위해 'AI 속도전' 강조 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관(왼쪽)과 정기선 HD현대 회장이 20일 경기 성남시 HD현대글로벌R&D센터에서 열린 '조선·해양 산업 AI 기술개발 협력 업무협약 체결식'에서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스
정 회장은 최근 한국경제인협회가 발표한 설문조사를 근거로 들며 "철강·기계·이차전지·디스플레이·자동차·부품 산업은 이미 중국의 경쟁력이 한국을 앞선다는 평가가 나왔고, 우리가 우위를 유지하고 있는 조선·반도체·전기전자 분야조차 5년 안에 중국이 더 잘하게 될 것이라는 응답이 나온 상황"이라고 말했다. 이어 "앞으로 우리나라는 조선·에너지·건설기계 같은 전통 제조업에서 AI를 더 빠르고 정밀하게 접목해 원가를 낮추고 품질과 연비를 개선하는 실질적 성과를 조속히 만들어야 한다"고 했다.


정 회장은 AI 기술을 현장 문제 해결의 도구가 아니라 제조업 경쟁력의 핵심으로 규정하며 "눈에 보이는 실질적 경쟁력을 만들어내는 속도에서 우리가 앞서야 한다"고 말했다. 그는 "국내에서 개발하는 AI가 중국·미국 모델과 정확도, 모델 경량화, 가격경쟁력 모든 면에서 뒤처지지 않아야 한다"며 "글로벌 기업들이 보여주는 속도를 체감할수록 한국이 더 빠르게 대응해야 한다"고 말했다.

정기선 HD현대 회장 "조선업도 위기감 커져"…中과 격차 위해 'AI 속도전' 강조 김영옥 HD현대 최고AI책임자(CAIO) 상무가 20일 경기 성남시 HD현대글로벌R&D센터에서 열린 '조선·해양 산업 AI 기술개발 협력 업무협약 체결식' 후 그룹 'AI 전환(AIX)' 추진 현황을 발표하고 있다. 성남=오지은 기자

이날 그룹 내 'AI 전환(AIX)' 추진 현황을 발표한 김영옥 HD현대 최고AI책임자(CAIO) 상무도 비슷한 내용을 언급했다. 김 상무는 "중국은 이미 노동력 중심 원가 경쟁 전략을 버리고 무인화·자동화·AI 기반의 조선 생산체계로 전환하고 있다"며 "한국이 오랜 기간 유지해온 기술 격차가 빠르게 좁혀지고 있다"고 말했다.


그는 HD현대의 대응 전략이 선박이라는 물리적 제품에 AI 모듈을 결합하는 '피지컬 AI(Physical AI)'라고 강조했다. 그러면서 설계·생산·운영 전 단계에서 축적된 조선업 데이터를 AI가 학습해야 초격차가 가능하다고 말했다. 이를 위해 ▲설계 자동화 ▲생산 시뮬레이션 기반 디지털 제조 ▲'AI 명장(마스터 에이전트)' 도입 등 계열사 공동 프로젝트가 진행 중이라고 밝혔다.


김 상무는 또 조선업의 AI 경쟁력 핵심은 텍스트가 아니라 용접·도장·조립 등 현장의 영상데이터라고 강조하며, 이를 다루기 위한 그래픽처리장치(GPU) 인프라와 보안 체계 및 클라우드 환경에 대한 정부 차원의 지원을 요청했다. 특히 울산에 'AI 규제 샌드박스'를 구축해 영상데이터 수집부터 AI 모델 개발, 글로벌 수출까지 원스톱으로 실행할 수 있도록 제도적 기반을 마련해달라고도 제안했다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

