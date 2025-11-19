본문 바로가기
봉화의 다음 단계는 ‘도약’…박현국 군수, 2026 군정 전략 로드맵 공개

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.19 13:10

글로벌 교류·농업혁신·치유관광·균형발전 등
6대 비전 제시 "군민 체감형 변화 확산하겠다"

박현국 봉화군수가 19일 열린 제276회 봉화군의회 정례회에서 2026년도 군정 운영 방향을 공식 발표했다.


박 군수는 "군민의 참여와 성원 속에서 봉화의 변화가 가시권에 들어왔다"며 "이제는 도약의 에너지를 군정 전반으로 확산시키겠다"고 밝혔다.

봉화의 다음 단계는 ‘도약’…박현국 군수, 2026 군정 전략 로드맵 공개 박현국 봉화군수 시정연설
그는 민선 8기 동안 ▲스마트팜 조성 ▲양수발전소 예비 타당성 조사 대상 선정 ▲K-베트남 밸리 기반 구축 ▲산림·치유산업 육성 ▲정주 환경 개선 ▲벚꽃엔딩 축제 개발 ▲산타 마을 특화 숙박시설 준공 등 다양한 성과가 현실화하고 있다고 설명했다.


이어 봉화군의 6대 군정 기조로 ▲글로벌 문화교류 허브 도약 ▲농업 경쟁력 강화 ▲전국 최고 관광도시 기반 확립 ▲차별 없는 포용복지 실현 ▲산림·치유 융합도시 조성 ▲지역개발을 통한 균형발전 전략을 제시했다.


글로벌 문화·의료 결합 모델 추진 봉화군은 K-베트남 밸리의 국가 사업화를 본격 추진하고, 의료검진센터 유치 등 의료 인프라를 확충해 '관광+의료'가 결합한 새로운 지역경제 모델을 구축할 계획이다. 외국인 주민·다문화가정의 지역 정착 및 참여 기회도 확대해 국제교류 기반을 넓힌다.


스마트농업·청년 농·아열대 작물 미래농업 전환 가속 농업 분야에서는 스마트팜 확산, 아열대 작물 개발, 용수 인프라 확충, 공동영농, 청년 농 육성 등 미래농업 중심 정책을 지속 강화한다. 외국인 근로자의 권익 보호와 근로환경 개선을 통해 안정적 농업 인력 수급 기반도 정비한다.


체류형 관광도시 구축 "봉화만의 콘텐츠로 승부" 은어·송이 축제 개편, 이색숙박 및 모험형 휴양시설 조성, 펫 빌리지 조기 완공, 집라인·전망대 설치 등 체류형 관광 인프라 개발을 강화한다. 생활체육 공원 조성, 문화시설 확충 등 생활문화 기반 강화도 병행해 군민 삶의 질을 높인다.


산림치유 산업 확장 전국 단일 모델로 성장 문수산 자연휴양림·산림복지 단지 기능 보강, 국립산림안전원 유치 추진, 내륙형 치유 특구 지정 등을 통해 봉화의 산림·치유 자원을 산업화하고, 명상·테라피 등 신규 프로그램 도입도 확대한다.


생애주기 복지 확대·균형발전 전략 추진 통합돌봄 체계 강화, 간병비 지원, 스마트 경로당, 청소년 바우처 등 생애주기 복지를 강화하고, 농촌 공간 재구조화, 도시재생사업, 농공단지 환경개선, 상권 활성화 전략을 통해 균형적 지역 성장 기반을 마련한다. 재해예방·소하천 정비 등 안전 정책도 지속 추진한다.


2026 예산 5800억원 미래 투자 중심 재편 봉화군의 2026년도 예산안은 총 5800억원으로, 올해 본예산 대비 180억원 증가했다. 분야별로는 ▲농업경쟁력 강화 1300억원 ▲주민 복리증진 1130억원 ▲환경·재난방지 1083억원 ▲교통·지역개발 789억원 등이다.


박현국 군수는 "군민의 혈세가 낭비되지 않도록 선심성·소모성 예산은 철저히 배제했다"며 "미래를 여는 전략사업에 집중적으로 투자해 '더 큰 봉화, 더 강한 봉화'로 흔들림 없이 나아가겠다"고 말했다.

봉화의 다음 단계는 ‘도약’…박현국 군수, 2026 군정 전략 로드맵 공개 큰 봉화·더 강한 봉화를 향해 흔들림 없이 나아가겠다고 강조했다.



영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

