용인시, '광교상현역 온누리 골목형상점가' 지정

1만9248㎡ 규모…관내 18번째 골목형상점가

온누리상품권 가맹·상권 활성화 사업 공모 참여

경기도 용인시는 전철 신분당선 상현역 인근 '광교상현역 온누리 골목형상점가'를 관내 18번째 골목형상점가로 지정했다고 19일 밝혔다.

용인 지역 18번째 '골목형상점가'로 지정된 신분당선 상현역 인근 온누리 골목형상점가. 용인시 제공

이번에 지정된 골목형상점가는 상현역 인근 1만9248㎡로, 308개 점포가 밀집해 있다.

골목형상점가로 지정받으면 온누리상품권 가맹 등록이 허용된다. 지역화폐 가맹을 위한 매출 기준도 12억원 이하에서 30억원 이하로 완화된다. 상권 환경개선, 활성화 지원사업 등 다양한 공모사업에도 참여할 수 있다.





이상일 용인시장은 "상권활성화센터를 통해 골목형상점가 상권별 전략 수립과 상권별 특색에 맞는 활성화 지원사업 기획 등 골목형상점가 지정과 활성화 사업을 보다 전문적이고 체계적으로 추진할 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

