보령, 2조 원 AI 데이터센터 유치 '충남 최대 투자'

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.11.18 13:37

100MW급 초대형 AI 데이터센터·스타트업 R&D센터 조성…보령 미래산업 대전환

충남 보령시가 2조 원 규모의 초대형 AI 데이터센터를 유치해 충남 역대 최대 투자 시대를 열었다.


100MW급 최첨단 데이터센터와 스타트업 R&D센터가 결합된 이번 프로젝트는 보령을 AI 기반 미래도시로 전환시키는 핵심 엔진이 될 전망이다.


보령시는 충남도청 대회의실에서 김태흠 충남도지사, 김동일 보령시장, 김용호 웅천에이아이캠퍼스 대표가 참석한 가운데 AI 데이터센터 조성을 위한 2조 원 규모의 투자협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.


협약에 따르면 웅천에이아이캠퍼스는 보령 웅천일반산업단지 내 103,109㎡ 부지에 100MW급 AI 특화 데이터센터 건립을 추진한다.


오는 2026년부터 2029년까지 4년 간 민관협력 PF 방식으로 총사업비 2조 원이 투입되며, AI 학습·추론에 최적화된 고성능 장비를 도입하고 연료전지·태양광 등 친환경 전력 기반과 고효율 냉각 시스템을 결합해 '미래형 데이터센터 모델'을 구축할 계획이다.


아울러 데이터센터와 연계한 AI 스타트업 R&D센터도 함께 조성된다. 청년 창업 활성화, 지역 스타트업 생태계 강화 등 미래 산업경쟁력 확보를 위한 혁신 기능이 탑재되며, 사업이 본격화되면 약 150명의 신규 고용 창출과 지역 농축산물 소비 확대, 산업 연관 효과 등 지역경제 전반에 긍정적 영향이 기대된다.


보령시는 충남도 및 투자기업과의 협력체계를 강화해 사업이 조속히 실질적 단계로 이어질 수 있도록 인허가 지원, 기반시설 확충 등 행정·재정적 지원을 적극 추진할 방침이다.


이번 유치는 보령시 기업 유치 역사상 최대 규모의 투자로, 전 세계적으로 AI 기술 혁신과 디지털 전환이 가속화되는 흐름 속에서 이룬 의미 있는 성과다.


특히 해양·에너지·문화에 AI 생태계를 결합한 '융합형 미래도시'로 도약하는 발판을 마련했다는 평가를 받고 있다.


또 정부가 추진하는 전력망 과부하 해소와 지역 분산형 에너지정책 방향과도 부합한다.


그동안 화력발전과 보령댐을 통해 생산된 전력과 공업용수를 타 지역에 공급해 온 보령시는 이번 데이터센터 유치를 통해 '지역 자원 활용?미래 핵심 산업 육성'이라는 지산지소형 에너지 전환을 실현하게 됐다.


김동일 시장은 "이번 투자협약은 보령이 AI 시대 중심 도시로 도약하는 결정적 출발점"이라며 "향후 100년 성장을 견인할 강력한 성장 엔진을 장착한 의미 있는 성과"라고 밝혔다.


이어 "AI 데이터센터는 지역 산업구조 혁신과 청년 일자리 창출, 스타트업 생태계 확장 등 보령 경제 전반의 체질을 바꿀 핵심 동력"이라며 "사업이 안정적·신속하게 추진될 수 있도록 모든 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.




충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

