이승화 산청군수, 청소년운영위원회와 간담회 가져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소통 통한 눈높이 정책 추진



경남 산청군은 청소년수련관에서 이승화 군수가 제10기 청소년운영위원회와 간담회를 가졌다고 17일 밝혔다.

이승화 군수와 청소년운영위원회 청정원(청소년이 정하는 원칙) 위원 12명 등이 참석한 이 날 간담회는 청소년 참여의식 제고와 눈높이에 맞는 청소년수련관 및 지역 청소년 정책 추진을 위해 마련됐다.

이승화 산청군수 청소년운영위원회와 간담회 진행 현장.

AD

간담회에서는 청소년이 체감하는 수련관 운영과 정책 개선 방안에 대한 논의가 이뤄졌다.

또 청소년수련관 운영 현황 공유를 통해 수련관 환경 개선 등 총 8건의 건의 사항을 중심으로 자유로운 의견을 나누는 시간을 가졌다.

특히 청소년 위원들은 불편 사항과 개선 아이디어를 직접 설명하며 청소년이 이용하기 좋은 공간 조성을 위한 다양한 의견을 제시했다.

한 청소년 위원은 "이번 간담회는 우리의 의견을 직접 들어주는 뜻깊은 자리로 제안사항이 실제로 반영된다면 매우 기쁠 것"이라며 "앞으로도 꾸준히 소통하는 자리가 이어지길 바란다"고 전했다.





AD

이승화 군수는 "청소년의 눈높이에서 제안된 의견을 꼼꼼히 검토해 정책에 적극적으로 반영할 것"이라며 "산청군의 미래는 청소년에게 달린 만큼 청소년들이 지역의 변화를 직접 이끌어갈 수 있도록 소통의 장을 확대해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>