"AI 기반 가사·돌봄 서비스, 인구위기 해법 될 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국가사돌봄플랫폼협회, ‘2025 인구미래포럼 특별 토론회’ 개최

연현주 협회장, AI 가사돌봄 서비스를 인구위기 해법으로 제시

가사·돌봄 플랫폼이 인구위기 극복의 핵심 인프라로 자리 잡을 것이라는 의견이 나왔다. 정부 정책이 뒷받침된다면 저출산의 원인으로 지적돼 온 가사·돌봄 부담, 양육비 부담을 인공지능(AI) 기반 가사·돌봄 서비스의 시장 기능을 통해 줄여나갈 수 있어서다.

한국가사돌봄플랫폼협회는 17일 서영교 더불어민주당 의원실과 함께 '2025 인구미래포럼 특별 토론회'를 개최해 이 같은 내용을 논의했다고 밝혔다. 이번 토론회는 AI 기반 가사돌봄 플랫폼이 새로운 일자리를 창출하고 있음을 조명하고 인구위기 극복을 위한 제도적 발전 방안을 모색하기 위해 지난 14일 진행됐다. 주제는 'AI 기반 가사돌봄 벤처기업과 함께 인구위기 답을 찾다'이다. 서영교 의원은 "양육 부담으로 선뜻 아이를 낳지 못하는 청년들이 많다"며 "가사돌봄 서비스의 분업화·전문화가 인구위기 극복의 계기가 될 것"이라고 토론회 취지에 대해 설명했다.

발제를 맡은 김경선 한국공학대학교 석좌교수는 'AI 기반 가사·돌봄서비스의 경제적 효과와 전망'을 주제로 시장 활성화 필요성을 주장했다. 김 교수는 "세탁, 청소, 심지어 분리수거까지 분업화해 서비스를 제공하는 새로운 시장의 등장은 기존의 가사·돌봄에 있어 남녀 간 종사시간 격차를 좁히고 돌봄 비용의 감소로 여성들의 경력단절 예방효과도 나올 수 있다"고 했다. 김 교수는 또 "과거 부자들의 전유물로 여겨졌던 가사돌봄서비스가 이제는 보편적 서비스로 자리 잡아가고 있다"면서 선진국처럼 비용에 대한 적극적인 세제 지원 추진을 제안했다.

한국가사돌봄플랫폼협회가 서영교 의원실과 함께 개최한 '2025 인구미래포럼 특별 토론회' 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 한국가사돌봄플랫폼협회

AD

이어 연현주 한국가사돌봄플랫폼협회 협회장(생활연구소 대표)은 'AI 기반 가사·돌봄서비스 벤처기업의 현황과 발전 방안'에 대해 발표했다. 연 엽회장은 "AI 스마트 매칭으로 서비스가 고도화됨에 따라 이용자 편리성이 커졌고 종사자 직무 만족도도 높다"며 "가사·돌봄서비스 이용 금액의 소득·세액 공제 도입과 바우처 및 기업 복지 제공 시 정부 재원의 확대 등 지속적인 투자가 필요하다"고 강조했다.

이어진 토론에선 김수연 전 양천구청장이 좌장을 맡고 김주화 중소벤처기업부 벤처정책과장, 문철우 성균관대학교 교수, 유해미 육아정책연구소 선임연구위원, 정지예 맘편한세상 대표 등 학계·정부·산업계 전문가가 참여해, 소득공제 도입과 교육 비용 정부 지원 등 제도적 발전 방안을 논의했다.





AD

연 협회장은 "가사돌봄 플랫폼은 직장인들의 일·생활 균형을 지원하고 새로운 일자리를 창출, 저출생 및 고령화 문제 해결에 기여하고 있다"며 "협회는 정부 및 유관기관과 소통하며 산업 생태계 발전을 위해 노력할 것"이라고 말했다. 서영교 의원은 "포럼에서 제안된 가사돌봄 비용에 대한 세제지원과 AI 기반 가사·돌봄서비스에 대한 지속적인 투자 필요성 등을 적극 국회에서 반영할 수 있도록 하겠다"라고 강조했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>