조현상 HS효성 부회장, 벤츠 회장과 비즈니스 협력 방안 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

배터리, 탄소섬유, 내장재 등

미래 비즈니스 협력 강화 논의

조현상 HS효성 부회장이 13일 서울 강남구 '마이바흐 브랜드센터 서울(Maybach Brand Center Seoul)'을 방문한 올라 칼레니우스(Ola Kallenius)메르세데스-벤츠 그룹 이사회 의장 겸 최고경영자(CEO)를 만나 미래 비즈니스 협력 방안을 논의했다.

조현상 HS효성 부회장(오른쪽)과 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 그룹 이사회 의장 겸 CEO(왼쪽)가 13일 서울 강남구 마이바흐 브랜드센터 서울에서 기념촬영을 하고 있다. HS효성

AD

이번 만남에는 조 부회장을 비롯해 노기수 HS효성종합기술원장, 안성훈 HS효성 대표이사, 노재봉 HS효성더클래스 대표이사, 옌스 쿠나스(Jens Kunath) 메르세데스-벤츠 그룹 AG승용부문 세일즈 총괄, 마티아스 바이틀(Mathias Vaitl) 메르세데스-벤츠 코리아 대표이사 등 양사 주요 임원들이 함께했다.

조 부회장은 HS효성이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 배터리 소재, 탄소섬유, 자동차 내장재, 에어백, 타이어코드 등 자동차 소재 분야 밸류체인에서의 협력 강화에 대해 심도있게 의견을 교환했다. HS효성은 글로벌 완성차 업체들과 오랜 기간 전략적 파트너십을 구축하며 자동차 핵심 소재 공급 역량을 강화해왔으며, 이번 논의를 통해 메르세데스-벤츠와의 협력 영역도 한층 넓어질 것으로 기대된다. 또 칼레니우스 CEO 및 양사 임원들과 함께 한국 럭셔리 모빌리티 시장의 성장 가능성과 마이바흐 브랜드의 차별화된 고객 경험을 논의하며, 향후 파트너십 강화와 수준 높은 한국 고객들을 위한 개인화된 리테일 전략 방향을 모색했다.

조 부회장은 "HS효성은 배터리 소재, 탄소섬유, 자동차 내장재, 에어백, 타이어코드 등 자동차 핵심 소재 분야의 글로벌 경쟁력을 기반으로 메르세데스-벤츠의 미래 전략에 기여함과 동시에 전략적 파트너로서의 역할을 더욱 강화해 나가겠다"고 했다. 이어 "세계 최초의 마이바흐 브랜드센터가 한국에 자리 잡은 것은 HS효성과 메르세데스-벤츠가 오랜 기간 쌓아온 신뢰와 긴밀한 협력의 결과"라며 "앞으로도 HS효성은 마이바흐 브랜드가 추구하는 궁극의 럭셔리 경험을 한국 고객이 가장 먼저, 가장 완벽하게 누릴 수 있도록 글로벌 파트너로서의 역할과 책임을 다하겠다"고 말했다.





AD

이날 만남이 이뤄진 '마이바흐 브랜드센터 서울'은 지난 7월 개관했으며, 메르세데스-벤츠의 최상위 브랜드인 마이바흐의 철학과 핵심 가치를 구현한 상징적 공간으로, 세계 최초이자 유일한 마이바흐 전용 전시장과 서비스센터를 통합 운영하며 엄선된 브랜드 경험을 선사하고 있다. 또한 개인 맞춤형 리테일 경험, 프라이빗 상담 서비스, 프레스티지 고객을 위한 프로그램 등을 통해 마이바흐만의 몰입형 럭셔리 경험을 완성하고자 하는 브랜드의 비전을 보여주는 이정표로 평가받고 있다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>